Charles Leclerc startte de Amerikaanse Grand Prix vanaf pole-position, maar stond aan het einde van de dag met lege handen. De Monegask finishte op een zesde positie na een mislukte strategie en tegenvallende racepace, maar werd uren na de race uit de klassering verwijderd. De Ferrari was namelijk samen met Hamilton’s W14 niet door de technische keuring van de FIA gekomen, doordat de skid blocks van beide auto’s meer waren gesleten dan was toegestaan. Dit was mede te danken aan het hobbelige asfalt op het Circuit of the Americas, maar de coureurs wezen ook het sprintformat als medeoorzaak aan. F1-teams mogen in dit format na het afleggen van slechts één vrije training geen wijzigingen meer doorvoeren aan de rijhoogte van de auto.

Aangezien de FIA pas uren na de race communiceerde dat Leclerc gediskwalificeerd was, is de Monegask nog niet in staat geweest om op het oordeel te reageren. In Mexico geeft de 26-jarige coureur tekst en uitleg. De diskwalificatie was een complete verassing voor hem en zijn team. “Op vrijdag, toen we nog wijzigingen aan de auto konden doorvoeren, was er nog nul slijtage te zien. Het was niet alsof we het circuit hard raakte. Dan kom je aan bij de race en niks is natuurlijk veranderd, maar onze auto werd illegaal bevonden. Regels zijn regels, en die moeten worden gerespecteerd. Het is dus geen excuus om te zeggen dat we vrijdag nog goed zaten. We moeten ernaar kijken en proberen beter te anticiperen op hoe de slijtage zal zijn.”

Zelfs na de sprintrace op zaterdag waren er nog geen voortekenen van een illegale auto bekend bij Ferrari. “Op zaterdagavond zagen we waar we het circuit raakte. We dachten dat er meer dan genoeg marge zou zijn. Na de race was een grote verassing, dus we zijn nog steeds aan het analyseren waar we de plank meer hebben versleten dan we verwachtten.”

Toch een lichtpuntje in Amerika

Leclerc’s race was al als een nachtkaars uitgegaan na een strategische fout van het team. Toch vond de Ferrari-coureur de diskwalificatie moeilijk te accepteren, aangezien de nieuwe update had aangetoond dat ze op de goede weg waren. “Het was een kleine stap in de goede richting, maar ik denk dat we tot volgend jaar moeten wachten voor we grotere stappen kunnen zetten. Dan hebben we het over grotere dingen”, verklaart hij. “Ik voel me zeker meer op mijn gemak in de auto. Het positieve is dat ik me de laatste races comfortabeler voel en als we die kant op blijven pushen zou me alleen maar helpen om me nog comfortabeler te voelen.