Leclerc reageert op boegeroep in Mexico: "Kon geen kant op"

"Na de herstart worstelden we op de harde band", vervolgt hij zijn verhaal. "Lewis was heel snel op de mediums. Zij hadden de slijtage echt goed onder controle en waren simpelweg beter. Zo is het nou eenmaal."

De Mexicaanse Grand Prix kende overigens twee staande starts. Door een harde crash van Kevin Magnussen beschadigde de Tecpro-barriers, waardoor de wedstrijdleiding de rode vlag tevoorschijn haalde en de race een kleine twintig minuten later met een staande start weer in gang werd geschoten. Het merendeel koos voor de harde band, al was Leclerc daar zelf niet blij mee. Hij verwachtte chaos. Uiteindelijk vocht hij met Lewis Hamilton , maar kon de Brit niet achter zich houden.