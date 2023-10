Waarom Leclerc een uitdagend F1-weekend in Qatar verwacht

"Het gaat absoluut een erg moeilijk weekend worden omdat we met extreem hoge temperaturen te maken hebben", blikt Charles Leclerc vooruit op het weekend in Qatar. De coureurs hebben dankzij het sprintformat maar één vrije training om tot de optimale afstelling te komen voor de rest van het weekend, wat voor de nodige uitdaging zorgt. "Waar we normaliter wat tijd nemen om te begrijpen wat de limieten zijn voor de koeling, hebben we nu maar één sessie. En dat op een baan die volledig opnieuw geasfalteerd is", legt de Monegask de uitdagingen uit. "Er zijn dus veel dingen die we in één sessie moeten zien te begrijpen. Het kan dus ofwel ontzettend goed, ofwel ontzettend fout gaan. We hebben veel werk verzet om deze race voor te bereiden zodat het heel goed kan gaan. Dus ik hoop dat dat het geval zal zijn."

Leclerc durft niet te zeggen of het 5,418 kilometer lange Losail International Circuit goed bij de nog altijd onvoorspelbare SF-23 past of niet. "Ik weet het echt niet meer. Elke keer dat ik iets zei, gebeurde dat weekend het tegenovergestelde", wil hij dus voorzichtig zijn met dat soort voorspellingen. "Ik verwacht dat een team als McLaren erg sterk zal zijn omdat zij sinds die upgrade supersterk zijn in de middelsnelle en snelle bochten. Ik denk dus dat zij sterk zullen zijn. Hopelijk kunnen wij voor een positieve verrassing zorgen. Alle sprintraces waren dit jaar heel positief voor ons, dus ik hoop dat we een goede voorbereiding hebben en dat we dit weekend aan de goede kant van de streep staan."

Ferrari presteert de afgelopen tijd een stuk constanter dan in de eerste seizoenshelft. Carlos Sainz tekende in Singapore zelfs voor de eerste niet-Red Bull-zege van 2023 en heeft de jacht op Mercedes voor P2 in de constructeursstrijd geopend. Volgens Leclerc zit die constantheid in prestaties 'm in de kennis die is opgedaan in Zandvoort. Dat werd vervolgens bevestigd op Monza en gezien de verschillende baankarakteristieken heeft dat geholpen om 'constanter het maximale uit de auto te halen'. "Aan het begin van het jaar kenden we meer schommelingen en de auto voelde van het ene op het andere weekend heel anders. Op dat gebied hebben we dus vooruitgang geboekt."