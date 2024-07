Leclerc: Problemen Ferrari F1 mogelijk meest zichtbaar in Spa

Sinds de introductie van een nieuwe vloer in Barcelona heeft Ferrari te kampen met meerdere problemen, waarvan extreem gestuiter het grootste probleem vormt. De prestaties van Charles Leclerc en Carlos Sainz vielen daardoor de afgelopen races tegen, al was er met de nieuwe vloer in Hongarije weer wat vooruitgang te zien. Op het snelle circuit van Spa-Francorchamps, een groot contrast met de bochtige en langzamere Hungaroring, verwacht Leclerc dat de SF-24 pas echt getest zal worden. "Een circuit als Spa zal een echte test worden voor ons, want dat is waarschijnlijk het circuit waar ik verwacht dat onze problemen het meest zichtbaar zullen zijn", zegt Leclerc. "Daar zullen we bevestiging krijgen of er nog veel werk te verrichten is om de problemen op te lossen, of dat de upgrades van Hongarije ons hebben geholpen om een stap vooruit te zetten op dat soort circuits. Ik verwacht dat we meer moeite zullen hebben op snelle circuits", aldus de Monegask.

Waar Ferrari de afgelopen races dus een stap terug gezet leek te hebben, zijn met name McLaren en Mercedes erin geslaagd om vooruitgang te boeken waardoor Ferrari op papier het op drie na snelste team zou moeten zijn. De verschillen vooraan zijn echter bijzonder klein, waardoor één fout in de kwalificatie al grote gevolgen kan hebben voor het resultaat op zondag. Voor de Grand Prix van België houdt Ferrari vast aan het updatepakket uit Hongarije en in Spa zullen er ook aanpassingen worden doorgevoerd in een poging de problemen te verhelpen.

"Het begrip is er", stelt Leclerc. "Het probleem hiervan is dat het ofwel aanwezig of afwezig is. Het is heel lastig om de verbeteringen te zien. Misschien heb je er minder lang last van, maar het is niet dat je de intensiteit ervan aanpakt. We zetten wel stappen in de juiste richting. Of dat genoeg zal zijn om er geen last van te hebben? Dat weet ik nog niet zo zeker. Ik verwacht dat het in Spa opnieuw een probleem kan vormen", besluit de Ferrari-coureur.