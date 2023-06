Ferrari-coureur Charles Leclerc is in 2023 in een negatieve spiraal terechtgekomen en heeft moeite met de ondermaatse SF-23. Dat staat in sterk contrast met zijn prestaties nog geen jaar geleden, toen hij als een raket uit de startblokken kwam en voor een lange tijd de grootste uitdager van Red Bull en Max Verstappen leek te zijn. Vooralsnog bevindt de 25-jarige Monegask zich op een treurige zevende plaats in het rijderskampioenschap, zestien punten achter teamgenoot Carlos Sainz.

Leclerc’s vorm bereikte nog een dieptepunt tijdens de kwalificatie in Spanje. Ondanks de upgrades op de Ferrari, met vooral andere sidepods, kwalificeerde de vijfvoudig GP-winnaar zich als negentiende, waarna een start vanuit de pitstraat volgde. Nader onderzoek wees uit dat er geen kritieke problemen waren gedetecteerd. Gevraagd naar hoeveel zorgen hij zich maakt over de vorm waar Ferrari momenteel in zit, antwoordt hij: “Ik denk dat het hele team ontevreden is met onze huidige prestaties op de baan. We zijn erg ver verwijderd van onze verwachtingen die we aan het begin van het seizoen hadden. Dat is voor ons erg duidelijk." Voorafgaand aan het seizoen lieten de Ferrari-kopstukken weten voor niets minder dan een wereldtitel te gaan.

"De kwalificatie in Barcelona was een bijzonder geval, aangezien ik niet de enige leek te zijn die het moeilijk had. We moeten begrijpen wat er gebeurde, maar op het moment hebben we daar nog geen antwoord op. Dat vind ik vooral zorgelijk.” Ondanks de tegenvallende prestaties van de Scuderia blijft Leclerc wel vertrouwen houden in de langetermijnvisie van het team. “Wat mij vertrouwen geeft, is dat we helder hebben welke richting we op moeten gaan om de prestaties te verbeteren. Hierdoor blijf ik vertrouwen houden in het project.”

Betere vooruitzichten in Canada?

Zoals eerder benoemd nam Ferrari een aantal zichtbare aerodynamische upgrades mee naar Spanje. Hoewel de Monegask er na de eerste kwalificatiesessie al uit lag, kwalificeerde zijn teamgenoot Carlos Sainz zich wel op een knappe tweede plaats. De race pace liet echter de wensen over, waardoor ook de Spanjaard niet meer dan een vijfde plaats uit zijn thuisrace kon halen. Leclerc verwacht in Canada ook geen wonderen, aangezien er voor dit weekend geen nieuwe onderdelen vanuit Maranello zijn gekomen. “We moeten proberen om het huidige pakket te optimaliseren en om het pakket beter te begrijpen. In Spanje kwamen we veel pace te kort. Intussen hebben we een hoop geleerd, dus ik denk dat we dit weekend beter voor de dag zullen komen.”