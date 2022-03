Leclerc posteert Ferrari bovenaan, Mercedes hét gespreksonderwerp

Na wat officieel een 'shakedown' in Barcelona is geweest, krijgen teams in Bahrein nog eens drie collectieve testdagen voorgeschoteld van de Formule 1. Daarin moeten ze de spreekwoordelijke puntjes op de i zetten, al besloot Mercedes deze donderdag pas de 'echte' creatie te tonen. Nog volledig los van de tijdenlijsten is de W13 hét gespreksonderwerp in Bahrein. Sidepods ontbreken nagenoeg in het radicale ontwerp, dat andere teams nu al met argusogen bekijken.

Met deze veelbesproken creatie mocht Lewis Hamilton voor de lunchpauze in actie komen. De Brit kende een probleemloze sessie en wist het Bahrain International Circuit 62 keer te ronden. Op snelle tijden heeft de brigade van Toto Wolff zich absoluut nog niet gericht. Het was overigens ook niet nodig om met alle headlines aan de haal te gaan. Hamilton was in zonovergoten omstandigheden overwegend met de mediums op pad en bezet met 1.36.365 een vijfde stek in de tijdenlijst.

Bovenaan die tijdenlijst prijkt de naam van Charles Leclerc. De Ferrari-coureur zette al vroeg een eerste richttijd neer met 1.35.953 en wist die daarna zelf aan te scherpen op de C3-band, oftewel op de mediums van Pirelli. Leclerc liet de klok uiteindelijk stoppen op 1.34.531. Hij was daarmee afgetekend de snelste man, al moet daar wel meteen bij worden gezegd dat rondetijden in dit stadium bijzonder weinig zeggen. Veel belangrijker is dat Ferrari, het meest productieve team in Barcelona, een probleemloze ochtend heeft gekend. Leclerc wist daarin tot 64 ronden te komen.

Alexander Albon wist in zijn Williams een 1.35.070 te noteren. De teruggekeerde Thai bezet daarmee de tweede plek in de uitslag, ruim een halve seconde achter Leclerc en op een compound zachter. Sebastian Vettel en Sergio Perez completeren achter hem de top-vier, waarbij moet worden aangetekend dat Red Bull geen serieuze poging heeft ondernomen om een snelle tijd te klokken. Perez werkte overwegend lange runs op mediums af, met veel flow-viz op de RB18. Met 70 ronden was hij ook de meest productieve coureur van de ochtend. De Mexicaan neemt donderdag de hele testdag voor zijn rekening, alvorens Max Verstappen vrijdag instapt.

De eerste ochtend in Bahrein kende overigens maar weinig malheur, of het moet al Guanyu Zhou zijn geweest, die halverwege de sessie stilviel in de pitstraat. Het heeft Alfa Romeo echter weinig rijtijd gekost. Het in Spanje nog zo geplaagde team wist alsnog 54 ronden af te werken en daarmee waardevolle data te verzamelen. Alleen Haas is de grote verliezer van de donderdagochtend. Door logistieke problemen moest de Amerikaanse formatie helemaal verstek laten gaan. Na de lunchpauze stapt Pietro Fittipaldi is.

Uitslag: Formule 1-test Bahrein, eerste dag

Pos Coureur Team Tijd Ronden 1 Charles Leclerc Ferrari 1:34.531 64 2 Alexander Albon Williams 1:35.070 53 3 Sebastian Vettel Aston Martin 1:35.706 38 4 Sergio Perez Red Bull 1:35.977 70 5 Lewis Hamilton Mercedes 1:36.365 62 6 Esteban Ocon Alpine 1:36.768 42 7 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:37.164 54 8 Lando Norris McLaren 1:37.580 21 9 Pierre Gasly AlphaTauri 1:37.888 44