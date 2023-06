Leclerc heeft positieve vrijdag: “Gevoel met auto heel goed”

Charles Leclerc klokte in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Canada de vijfde tijd, op bijna vier tienden van een seconde van snelste man Lewis Hamilton. Daarmee was hij langzamer dan zijn Ferrari-collega Carlos Sainz, desondanks was de Monegask tevreden over zijn dag. “Het was een goede vrijdag voor ons”, aldus Leclerc. “Het gevoel met de auto was heel goed, dat is positief.”

“Zaterdag is echter een nieuwe dag. Eerlijk gezegd denk ik niet dat we veel kunnen meenemen van vrijdag naar zaterdag, aangezien we dan waarschijnlijk regen krijgen. Dat wordt heel interessant, maar het was in elk geval een positieve vrijdag. We hebben geen grote veranderingen doorgevoerd, maar we leren ons pakket steeds beter kennen en optimaliseren deze steeds verder”, vervolgt Leclerc. Ook over zijn lange runs is hij enthousiast. “Die waren ook heel goed. Dus dat is positief, maar het is pas vrijdag. We moeten afwachten en zaterdag een goede kwalificatie hebben onder listige omstandigheden.”

In de eerste oefensessie kon amper worden gereden vanwege problemen met de beveiligingscamera’s rond het Circuit Gilles Villeneuve. Daarvan baalt Sainz. “Dat we tussen beide trainingen geen twee uur hadden om te leren over de auto, zoals normaal gesproken, was een beperking”, vertelt de Spanjaard. “Desondanks was het een prima vrijdag, maar ik voelde me nog niet honderd procent thuis in de auto. Ik worstelde veel bij het remmen. We moeten uitzoeken waarom dat was en het verbeteren voor de zaterdag. Ik weet zeker dat dit gaat lukken.”

Sainz besloot de dag op P3, op ruim één tiende van Hamilton. Toch verliep zijn snelste ronde niet ideaal. “De auto sprong veel op de kerbs en hobbels. De snelheid was er, maar het was geen gemakkelijke ronde”, zegt hij. “We moeten zorgen dat we elke sessie vanaf nu voor elkaar krijgen. Het wordt tricky met de banden en deze baan droogt snel op. Zaterdag wordt een uitdagende dag. Het gaat erom dat je geen fouten maakt.”

Video: Samenvatting van tweede vrije training in Canada