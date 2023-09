Ferrari loopt dit Formule 1-seizoen al enige tijd achter de feiten aan. Vanaf de start in Bahrein kan het niet om de overwinning strijden en voorlopig is alleen een paar keer het podium gehaald. Op Monza kwam de Scuderia dicht bij de zege, maar uiteindelijk bleek de RB19 in handen van Max Verstappen weer een maatje te groot. In Maranello ligt de focus daarom al lang en breed op 2024. "Op Monza begrepen we zaken die goed zijn voor dit jaar - al is het een kleine stap - maar het meeste is voor het ontwerp voor 2024. Dat is positief", zegt Charles Leclerc tegenover onder meer Motorsport.com.

Het Italiaanse F1-team bevestigde inderdaad dat op Monza een belangrijke les is geleerd voor volgend seizoen. Vanaf Zandvoort is besloten om nagenoeg elke eerste training op de vrijdag te gebruiken voor het testen van nieuwe onderdelen, iets dat Carlos Sainz kort voor het Italiaanse GP-weekend bevestigde. Op de vraag hoe enthousiast Leclerc is over de 2024-auto, antwoordt hij: "Allereerst is de 2024-auto heel anders dan wat we nu hebben. Dus dit, met alles wat we geleerd hebben, laat zien dat het een goede keuze is voor wat voor volgend jaar in de pijplijn zit. Hoe meer we leren, hoe beter het is om aan de laatste details voor de bolide van volgend jaar te sleutelen. Dit is belangrijk. Het is goed om dit al te begrijpen vóór het einde van het seizoen, want er staan nog wel wat races op de planning. Misschien kunnen we nog verder de juiste richting ingaan."

De Monegask heeft wel het idee dat het 'opofferen' van de eerste oefensessie op vrijdag bijdraagt aan de ontwikkeling van de nieuwe wagen. Op Monza werden bijvoorbeeld zaken opnieuw getest om te kijken of de vergaarde data op Zandvoort ook echt klopte. "Dat was het geval", gaat de vijfvoudig GP-winnaar verder. "Dus in Zandvoort en Italië leerden we een hoop. Dat is goed voor dit seizoen, al denk ik niet dat het de boel ineens omgooit. Maar het is een goede stap vooruit en voor volgend jaar een héél goede stap." Toch blijft Leclerc ook ergens voorzichtig: "Het is te makkelijk om te zeggen dat we nu alles begrijpen. We hebben de laatste paar races dingen geleerd, maar het is lastig om te zeggen of we echt ons ontwikkelingsprogramma gehaald hebben. Ik kan namelijk niet met zekerheid zeggen dat dit het is om het gat naar Red Bull te dichten, maar het is zeker een goede stap."

Motivatie

De 25-jarige coureur vocht met name in de eerste seizoenshelft van 2022 tegen Max Verstappen om de overwinning. Tot op heden is dat dit jaar nog niet het geval door een tegenvallende auto. Dragen de geleerde zaken bij aan de motivatie? "Ja, het kan soms best frustrerend zijn. Maar het is mijn taak om 100 procent te geven, in welke situatie ik ook zit. Natuurlijk heeft een seizoen als vorig jaar voor mij de voorkeur, dus dat ik elk weekend om zeges en podiums vecht. Maar dit jaar is zoals het is. F1-weekenden zoals in Zandvoort en Monza zijn goed. Je krijgt dan het idee dat je de goede richting opgaat. Dat motiveert iedereen. Dat was nodig, net als de goede resultaten op Monza. Het geeft ons allemaal een boost", besluit Leclerc.