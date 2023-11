De Formule 1 is dit weekend in Las Vegas, de Grand Prix waar dit F1-seizoen ongetwijfeld het meest naar is en wordt uitgekeken door de organisatoren, F1 zelf. Toch is niet iedereen even gecharmeerd van de locatie. Zo zou volgens Max Verstappen de F1-race voornamelijk om de show draaien en niet om de sport zelf en kan ook het circuit zelf op kritiek rekenen. Charles Leclerc dacht zich bij het zien van de lay-out op te mogen maken voor een saaie baan, maar in Maranello voelde hij het Las Vegas Street Circuit virtueel aan de tand en dat veranderde zijn gedachten.

"Ik heb alleen paar virtuele rondjes op de simulator gereden", antwoordt Leclerc op de vraag of hij al een rondje over het circuit heeft kunnen lopen. "Ik zal eerlijk zeggen dat ik het maar een saaie baan vond toen ik de lay-out voor het eerst zag, maar ik was positief verrast toen ik deze in de simulator kon proberen. Ik had er eigenlijk best wel lol in. Het is een combinatie van technische stukken en bochten. Dit kan best wat blokkerende voorwielen veroorzaken. Daarnaast is er op een stratencircuit vaak amper grip in de eerste training. Het gaat de boel interessant maken. Ik hoop vooral dat we er goed op kunnen racen. Een blik op het circuit leert mij dat er genoeg inhaalmogelijkheden zijn."

De vijfvoudig Grand Prix-winnaar weet wel dat de lay-out niet per se bepaalt of een race leuk wordt of niet. "In principe is dat overal hetzelfde. Soms heb je leuke races en soms minder leuke. Dat hangt niet alleen af van de baan, maar ook van de competitiviteit", vervolgt hij. "Als Red Bull dit weekend een seconde sneller is dan iedereen, dan wordt het waarschijnlijk een saaie race. Zitten ze meer in de mix met McLaren en ons, dan wordt het een geweldige race. Ik denk namelijk oprecht dat dit circuit veel inhaalmogelijkheden biedt. Gezien de hype hoop ik dat het leuk wordt. Ik hoop dat veel bezoekers, die F1 niet kennen, geen saaie race krijgen. Dat zou jammer zijn."

Show voor potentiële F1-fans?

Want F1 ontvangt dit weekend een hoop bezoekers die de koningsklasse niet goed kennen. De 26-jarige coureur begrijpt dan ook maar al te goed dat de organisatie uitpakt met allerlei events. Zo werd het weekend woensdag bijvoorbeeld afgetrapt met een openingsceremonie, waar alle rijders aan het publiek werden voorgesteld en een hoop bekende artiesten optraden, waaronder DJ Tiësto. Leclerc vindt alle glamour wel wat veel, maar snapt waarom het gebeurt. "Als je het hier niet doet, kun je het nergens doen", vervolgt hij. "Het is belangrijk dat het DNA van de sport niet verandert. Tegelijkertijd moeten we dergelijke kansen in dit soort steden wel grijpen. Het zorgt er wellicht voor dat mensen die niet zo geïnteresseerd zijn in racen dat na het zien van de auto's wel zijn. Dit betekent dat er in de komende jaren een hoop potentiële fans bij kunnen komen. Het is geweldig wat F1 tot nu toe doet."

Het wordt de gemiddelde F1-fan overigens wel lastig gemaakt om naar Las Vegas te gaan, aangezien prijzen van tickets en hotels ontzettend hoog liggen. "Dat is een heel goed punt", zegt Leclerc. "Ik hoop dat F1 dit kan aanpakken, want veel events zijn heel prijzig. Er zijn fans die zich het niet kunnen veroorloven om naar wedstrijden te gaan en de races van dichtbij te zien. Dit is zeker een probleem dat weggenomen moet worden."

Video: Wat kunnen we verwachten van de F1 GP van Las Vegas?