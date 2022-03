Leclerc: “Porpoising maakt je misselijk op de rechte stukken”

Vrijwel alle teams werden tijdens de F1-test in Barcelona geconfronteerd met een fenomeen dat porpoising heet. Ferrari had behoorlijk veel last van dit probleem waarbij de auto flink begint te hobbelen door de luchtdruk die zich onder de auto ontwikkeld. In Barcelona konden sommige teams het oplossen door op het gebied van aerodynamica een aanpassing te maken of de rijhoogte simpelweg te verhogen. Het is echter niet uitgesloten dat het dit seizoen vaker gaat voorkomen. Zeker in de eerste races is het mogelijk een terugkerend probleem.

“Het voelt net zoals turbulentie in een vliegtuig, je gaat op het hele rechte stuk op en neer”, zegt Charles Leclerc. “De Formule 1 deelde beelden en die lieten het goed zien. Het voelt niet echt lekker, je wordt er een beetje misselijk van. Maar het gaat wel. Het is met deze auto nog heel vroeg. Het voelt als een probleem waar de hele paddock last van heeft, maar we hebben hier de beste engineers ter wereld. Ik weet zeker dat ze een oplossing gaan vinden.”

De F1-75 van Ferrari werd in Barcelona door velen gezien als het meest competitieve pakket. Leclerc is wat dat betreft voorzichtig. “We hebben veel gereden, geen grote problemen gehad en dat is gezien de nieuwigheid van de wagen een goed teken”, gaat Leclerc verder. “We hebben veel kunnen testen, dat is mooi. Maar het is op dit moment onmogelijk om te zeggen waar we staan. Daar is het gewoon nog te vroeg voor. Iedereen houdt de kaarten nog tegen de borst en we zullen pas in de eerste kwalificatie van het seizoen iets meer weten. Tot nu toe is het soepel verlopen en die vloeiende start is heel goed.”

Ook op persoonlijk vlak staat Leclerc er naar eigen zeggen goed voor: “De voorbereiding ging lekker, ik ben fitter dan ooit. Ik probeer de lat elk jaar hoger te leggen en dat voelde tijdens de eerste test heel goed.” Ook in Maranello heerst een goede sfeer, merkt Leclerc. “We zijn gewoon blij, het loopt tot nu toe soepel. We werken hard en proberen ons niet te veel aan te trekken van wat we nu gedaan hebben. Het is altijd leuk om jezelf op P1 te zien, maar het betekent nu nog niets. Ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is.”