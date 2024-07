Leclerc na P6 in F1-kwalificatie Hongarije: "Hadden dit verwacht"

Met een geüpgradede Ferrari SF-24 reisde het Italiaanse team naar Hongarije af, met de verwachting dat er wat meer te halen viel na de teleurstellende resultaten van de afgelopen races. In de trainingen zat vooral Carlos Sainz er goed bij, terwijl Charles Leclerc wat meer moeite had om een goed tempo te rijden. Die lijn werd in de kwalificatie doorgetrokken. Sainz werd namelijk vierde en Leclerc eindigde twee plekken achter hem.

Leclerc vertelt na de kwalificatie dat hij wel kan leven met het resultaat. "Wat we vandaag zagen was vergelijkbaar met gisteren. Op dit moment komen we gewoon wat snelheid tekort. Het best haalbare resultaat voor ons als team was P4 en P5 geweest", aldus een reële Monegask, die dus zelf wat tekortkwam om dat ideaalbeeld te realiseren. "Ik reed niet de beste ronde van mijn leven en verloor in de laatste bocht een paar honderdsten. Dat kostte me de vijfde plek. Meer dan dat was ook niet mogelijk."

Voor de Grand Prix op zondag heeft Leclerc ook geen hoge verwachtingen. "Het is duidelijk dat we wat pace tekortkomen ten opzichte van McLaren en Red Bull. We zitten nu ongeveer op hetzelfde niveau als Mercedes", analyseert hij. Toch heeft hij gezien de weersvoorspellingen de hoop op een mooi resultaat niet opgegeven. "Met het warme weer kan er wat veranderen en kan bandenmanagement een ding worden. We moeten nu hard aan het werk en ons daar op voorbereiden."

Updates werken iets, maar gapend gat naar top-twee

De Scuderia mag zich dan nog niet kunnen meten met McLaren en Red Bull, de nieuwe vloer is volgens Leclerc wel een stap in de goede richting. "We weten dat we nog flink wat werk te verzetten hebben. Het team geeft op dit moment alles om dat voor elkaar te krijgen", aldus de 26-jarige coureur. "Het is nu belangrijk dat we nu niet alleen meer ervaring willen opdoen, maar ook het maximale eruit gaan halen. Ik denk dat dat ons tot nu toe aan het lukken is. Het grootste probleem is dat we nu niet nog meer performance hebben, maar dat is iets waar we aan blijven werken."

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Hongarije