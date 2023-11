Leclerc overwoog kwalificatieronde F1 Brazilië af te breken vanwege slecht weer

Met enkele minuten in Q3 te gaan maakte het licht plaats voor het donker dankzij een stevige wolkbreuk dat Interlagos naderde. Het nam flinke windstoten, regen en onweer met zich mee maar de coureurs konden wel één getimede ronde op een droge baan zetten. Charles Leclerc wist ook dat de druk er vol op stond in die ene ronde en hield het hoofd koel door de tweede tijd te noteren. Door de rode vlag vanwege het noodweer stond die tweede startplaats ook vast.

Het was dus geen pole-position voor de Ferrari-coureur die sinds de tweede seizoenshelft al drie keer op die eerste startplek te vinden was, maar hij is wel tevreden met het resultaat. "Maar in mijn hele carrière heb ik nog nooit zoiets meegemaakt", gaat de aandacht meteen uit naar de storm die buiten woedt wanneer het interview plaatsvindt. "Vanaf bocht 4 was er geen regen, maar de auto was extreem lastig te besturen. Er was geen grip, dus ik overwoog om aan het einde van de ronde naar binnen te komen. Toen kwam ik over de streep met de tweede tijd, dus dat was echt een mooie verrassing. Maar het was een heel vreemde [situatie], ik denk voor iedereen die op de baan reed. Maar ik ben blij om op de eerste startrij te staan."

Het was de hele dag al droog in São Paulo, al stond er wel al een code oranje uit vanwege de storm die zou naderen. Hoe lastig het dan is om onder dat soort omstandigheden een beslissing te nemen? "Dat is altijd erg lastig. Maar dit was duidelijk de juiste keuze. We hebben alles gedaan wat we wilden doen, dus dat is goed."

Voor de rest van het weekend wordt veel beter weer voorspeld met vooral zon, al wordt het dan iets koeler. Door het sprintformat hebben de teams slechts één vrije training gehad en is het voor de teams lastig om de onderlinge verhoudingen af te lezen. Ook Leclerc weet nog niet zo goed hoe zijn team ervoor staat op racetempo. "In de sprintweekends hangt er altijd een vraagteken boven het racetempo, maar ik hoop dat het een goede wordt. Hopelijk zal er morgen en zondag niet al te veel regen vallen."