Leclerc over Red Bull-teamorder: "Intenties vroeg duidelijk gemaakt"

Voor het eerst dit jaar is Charles Leclerc de leiding in het wereldkampioenschap kwijt. De Monegask greep de leiding in Bahrein en zag de kloof met Max Verstappen na diens uitvalbeurt in Melbourne oplopen tot 46 punten. Door een eigen DNF maar ook deels door teamorders bij Red Bull in Catalonië heeft Leclerc de leidende positie vorige week moeten afstaan aan Verstappen. De Nederlander zat met een driestopper sowieso op een beter strategie dan zijn Mexicaanse teamgenoot, maar werd nog een handje geholpen door instructies vanuit Red Bull voor Perez.

Het laat volgens Leclerc goed zien dat Verstappen duidelijk de eerste man is bij Red Bull en dat het team van Christian Horner de intenties al vroeg duidelijk heeft gemaakt. Bij Ferrari is er formeel geen eerste en tweede rijder en volgens Leclerc speelt die kwestie ook nog niet. "Ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik ben ook niet degene die dergelijke beslissingen neemt, misschien moeten jullie dit aan Mattia vragen. Red Bull heeft de intenties in ieder geval erg duidelijk gemaakt en dat hebben ze ook al vroeg in het seizoen gedaan", aldus Leclerc in de paddock van Monaco.

"Wat betreft onze situatie weet ik het niet. Ik heb er nog niet met Mattia over gesproken en ik heb er ook nog niets over gehoord. Voor Carlos kost het gewoon tijd voordat hij zich helemaal goed voelt in deze auto. Ik wil ook niet op teamorders vertrouwen, ik wil gewoon zelf goed werk leveren in de auto. We zijn sterk genoeg en hebben al laten zien dat we races kunnen winnen. Als we het zelf goed genoeg doen, komen de kansen vanzelf."

Heeft Sainz meer moeite dan Leclerc met overstuur?

Waar Leclerc aangeeft dat Sainz meer tijd nodig heeft, lijkt dat het eerlijke verhaal te zijn. Teamorders zijn bij Ferrari namelijk nog niet aan de orde geweest, doordat er tot dusver geen enkele aanleiding is geweest. Leclerc heeft ieder weekend de overhand gehad, waardoor Sainz hem nog amper een strobreed in de weg heeft kunnen leggen. "Maar ik weet dat Carlos er wel weer zal staan. Hij is een sterke coureur. Hij heeft inderdaad iets meer moeite om zich aan te passen aan deze auto, die misschien iets beter bij mijn rijstijl past. Maar ik denk dat Carlos zich ook snel kan melden in het gevecht en uiteindelijk is het ook aan mij om goed werk te leveren en Ferrari aan de top te brengen."

Valide vraag is wel waarom Sainz meer moeite met de F1-75 heeft. De Spanjaard wil daar zelf niet veel over kwijt, maar kan het door overstuur in de auto komen? "Ik weet het niet, ik kan natuurlijk niet voor Carlos spreken. Ik kan alleen voor mezelf spreken en het klopt dat mijn balans dit jaar behoorlijk naar overstuur is geneigd", reageert Leclerc tegenover onder meer Motorsport.com. "Ik voel me daar goed bij, maar of dat het grootste pijnpunt voor Carlos is, kan ik lastig zeggen."

Feit is wel dat Leclerc vooralsnog de kastanjes uit het vuur moet halen in het rijderskampioenschap. "Maar eerlijk gezegd voel ik daardoor geen extra druk en ook geen grotere verantwoordelijkheid binnen het team. Vorig jaar had ik ook een grote verantwoordelijk om een merk als Ferrari weer vooraan te krijgen. In dat opzicht voel ik niets anders en wil ik de focus gewoon op mijn eigen taken houden. Ik ben er namelijk van overtuigd dat we dit jaar kunnen winnen als we tijdens een weekend alles goed uitvoeren. Daar ben ik alleen maar blij mee. We moeten de focus op onszelf houden en dan komen de resultaten vanzelf."