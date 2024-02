Ferrari begon sterk aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1 met enkele zeges in 2022, maar een jaar later moest het in het door Red Bull Racing gedomineerde seizoen genoegen nemen met één overwinning. Dit jaar hoopt het team uit Maranello weer voor meer zeges te kunnen gaan en de testdagen in Bahrein zijn in ieder geval soepel verlopen. Charles Leclerc en Carlos Sainz werkten in totaal 416 ronden af, waarmee enkel Haas F1 er meer reed. "We hebben veel geleerd", zegt Leclerc. "Ook als we het vergelijken met de drie testdagen van vorig jaar. Vorig jaar waren we... niet per se de weg kwijt, maar het erg lastig om de grootste zwakheden van de auto aan te wijzen omdat de auto zo inconsistent was. Het was dus erg moeilijk om iets te concluderen. Dit jaar zien we een heel andere situatie."

Leclerc stelt dat Ferrari 'precies weet' aan welke delen van de auto er dit jaar gewerkt moet worden. "En dat ziet er positief uit voor de toekomst, omdat we er nu al aan kunnen beginnen. De fabriek werkt er sinds afgelopen week al aan, aan die verbeterpunten voor de komende maanden. Dat voorspelt veel goeds voor toekomstige ontwikkelingen. We moeten nu zien wat ons beginpunt is. Het is voor nu moeilijk te bepalen waar we staan ten opzichte van Red Bull."

Op basis van de testdagen blijft volgens Leclerc vooral de vraag resten hoe competitief Ferrari is. "Dat is op dit moment erg lastig te beantwoorden", vertelt de Monegask. "We hebben nu wel veel antwoorden op vragen die we voor de testdagen hadden, zoals 'gaat de auto precies reageren zoals in de simulator of de simulaties?' Dat is het geval. Dat is dus goed. 'Is de auto beter te besturen als er wind staat?' Ja, het is veel beter bestuurbaar. Dat is dus allemaal goed. Maar het grootste vraagteken blijft nog hoe competitief we zijn."

Grootste vraagteken

Wat Leclerc tot nu toe heeft gezien, stemt hem in ieder geval een stuk optimistischer dan vorig jaar. Hij omschrijft de testdagen van 2023 als 'waarschijnlijk de slechtste die ik ooit in mijn F1-carrière heb meegemaakt'. "Niets ging toen goed", herinnert hij zich. "Dit jaar is het meer in lijn met wat we hadden verwacht. Maar zoals ik al zei, we moeten rijeigenschappen en competitiviteit niet met elkaar verwarren. De auto is nu veel beter te besturen, maar de competitiviteit moeten we nog zien. En als ik aan het einde van het weekend op de vijfde of zesde plek eindig, nadat we ons resultaat hebben gemaximaliseerd, zal de glimlach op mijn gezicht waarschijnlijk verdwenen zijn. Maar ik hoop dat dit niet het geval zal zijn."

Vorig jaar gaf Leclerc aan dat hij in 2024 hoopte Red Bull meer onder druk te zetten dan vorig jaar het geval was. Of dat ook mogelijk zal zijn? "Het is natuurlijk heel belangrijk. Als een team zich in de situatie bevindt dat ze zo ver voor staan dat zij geen enkel moment onder druk staan, dan is dat veel makkelijker voor ze om geen risico's te nemen en alsnog met de winst aan de haal te gaan", aldus de coureur die al sinds 2019 in dienst is van Ferrari. "Als we ze een beetje meer onder druk kunnen zetten, dan kun je meer met de strategie spelen en ze in een fout dwingen. Het zal zeker interessanter worden als we daar dit jaar in slagen, al helemaal ten opzichte van vorig jaar, toen we ver van ze verwijderd waren", besluit hij.