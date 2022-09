Leclerc hoopt op oplossing F1 voor weggegooide tear-offs

Charles Leclerc begon sterk aan de Belgische Grand Prix, nadat hij als vijftiende aan de race moest beginnen. Hij reed vlak achter Max Verstappen alweer in de top-tien toen Lewis Hamilton tegen het einde van de eerste ronde stilviel. Zijn Mercedes verloor daarbij wat vloeistoffen, waardoor onder meer Lance Stroll en Verstappen een tear-off van hun vizier haalden om weer goed te kunnen zien. Een van deze tear-offs is echter in de brake duct van Leclerc terechtgekomen, waardoor de Monegask in ronde 3 tijdens de safety car-fase een ongeplande pitstop moest doen. Mede daardoor zat er niet meer dan een zesde plek in voor de Ferrari-coureur.

Nu hoopt Leclerc dat de Formule 1 gaat kijken naar oplossingen om tear-offs in de cockpit te houden, zodat een herhaling van zijn problemen in Spa voorkomen wordt. "Voor de toekomst zou het denk ik goed zijn als we een oplossing vinden om de tear-offs in de auto te houden. In dit specifieke geval verloor iemand olie. Ik kon niets zien door mijn vizier en dat gold ook voor de coureurs voor mij. Zo gebeurde het dus dat iedereen bij de eerstvolgende kans een tear-off verwijderde en dat was op dit rechte stuk. Er vlogen overal tear-offs rond, dus op dat moment kan je niet zoveel meer doen als coureur. Natuurlijk ben ik niet boos op Max en het is natuurlijk ook niet de fout van de coureurs, maar we zouden kunnen kijken naar een manier om de tear-offs ergens in de auto te bewaren."

Een blik op de Internationale Sportieve Code van de FIA leert echter dat er al een verbod is op het weggooien van tear-offs op de baan of in de pits. "Tear-offs die bevestigd zijn aan vizieren mogen niet onnodig op het circuit of in de pitstraat gegooid worden", leest artikel 1.3 van Hoofdstuk III van Appendix L van de ISC. In 2016 heeft de FIA al eens een poging gedaan om die regel strikt na te leven door van coureurs te eisen dat zij hun tear-offs in de cockpit bewaarden. Vanwege forse kritiek door coureurs werd uiteindelijk besloten om de regel te laten voor wat het is. "Ik gok dat er redenen waren dat deze regel geschrapt is, maar daar ben ik niet van op de hoogte", antwoordt Leclerc op een vraag over de regel uit 2016. "Maar misschien zijn er andere oplossingen."

Video: Leclerc komt vroeg naar pits vanwege tear-off in brake duct