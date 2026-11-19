Formule 1 GP van Las Vegas

Charles Leclerc: ophef na F1 GP van Mexico werd “buiten proportie” getrokken

Leclerc en Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton raakten elkaar in ronde één in Mexico, waardoor beiden de zege verloren aan Max Verstappen

Ed Hardy Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:15

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Charles Leclerc vindt dat de reactie op zijn botsing met Formule 1-teamgenoot Lewis Hamilton tijdens de Grand Prix van Mexico “buiten proportie is getrokken”.

De Scuderia verloor drie weken geleden een eenvoudige overwinning op Autódromo Hermanos Rodriguez nadat Leclerc polesitter Hamilton in de eerste ronde aanviel, waardoor beiden zich verremden in bocht 4.

Max Verstappen van Red Bull kwam als winnaar bovendrijven, terwijl Hamilton kritiek uitte op de “alles-of-niets”-houding van zijn teamgenoot, voordat hij suggereerde dat Leclerc harder tegen hem racet dan tegen anderen.

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De ophef rond het drama tijdens de daaropvolgende race in Brazilië was vanzelfsprekend groot, zeker omdat Ferrari het grootste team van de F1 is, maar de spanningen lijken nu te zijn weggeëbd in aanloop naar de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend.

“Alles is buiten proportie getrokken”, zei Leclerc, die sinds 2019 voor Ferrari rijdt, zes jaar voordat Hamilton erbij kwam.

“Ik ben er inmiddels wel een beetje aan gewend, omdat ik al zoveel jaar voor Ferrari rijd. Maar dingen worden heel vaak buiten proportie getrokken.

“Het doel is niet altijd om het eens te zijn en dat zal nooit gebeuren. We kunnen verschillende meningen hebben en dat was bijvoorbeeld in Mexico het geval.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Maar alleen al het feit dat we met elkaar spraken, nam alle spanningen weg en we hadden er totaal geen probleem mee. Het is niet zo dat we een uur moesten praten, al duurde het uiteindelijk wel een uur, gewoon omdat we het naar ons zin hadden en we ook over veel andere dingen begonnen te praten in een poging het team mee te krijgen en het team vooruit te helpen.

“Maar de discussie over de spanning duurde misschien vijf of tien minuten en daarna was de lucht geklaard en dat was het.”

Hamilton sloot zich daarbij aan door te stellen: “Ik heb niet het gevoel dat dit in de toekomst een probleem zal zijn”, omdat “ik geen zorgen of twijfels heb over het racen tegen hem”, nadat beiden in São Paulo gesprekken hadden gevoerd met teambaas Fred Vasseur.

“Fred was er zeker bij betrokken, want hij zat in de vergadering en hij heeft de vergadering georganiseerd”, onthulde Leclerc.

“Dus we waren met z'n drieën samen en ja, de discussie verliep heel goed. Maar zoals we hebben gezegd, denk ik, heel, heel snel: we hoefden alleen maar te praten.

“En na een paar zinnen was de spanning die er was al niet meer en was alles prima. Daarna konden we allebei toewerken naar die tweede plaats bij de constructeurs [in het kampioenschap].

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“De tweede plaats bij de constructeurs is belangrijk. Het klopt ook dat we achter ons een relatief grote marge hebben, maar dat betekent niet dat we die moeten minimaliseren.

“We moeten nog steeds als team werken. Maar wat nu echt belangrijk voor mij is, is proberen voor het einde van het seizoen te winnen en een race te winnen.”

Er zijn nu nog drie Grands Prix te gaan in 2026, waarbij Leclerc en Hamilton dit jaar allebei op slechts één overwinning staan, terwijl Ferrari 95 punten voorsprong heeft op nummer drie Red Bull.

De Oostenrijkse formatie heeft laat in het seizoen een opleving gekend, grotendeels dankzij de upgrades uit Baku, waarbij Verstappen sindsdien drie keer heeft gewonnen, maar dat Red Bull het gat dichtloopt, zorgt er niet voor dat Leclerc spijt heeft van Mexico.

“Ik blijf zo hard pushen als ik maar kan om te proberen het best mogelijke resultaat voor het team te behalen”, zei de negenvoudig racewinnaar. “Als coureur wil ik gewoon zoveel mogelijk winnen.”

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