Leclerc staat op de radar van Mercedes: "Alleen op lange termijn"

Afgelopen weken zwol het gerucht aan dat Charles Leclerc vanwege onvrede over de prestaties van Ferrari zou overwegen om naar een ander team over te stappen. Een van de teams waar de Monegask gesprekken mee zou hebben gehad, is Mercedes. Op de donderdag in Baku ontkende teambaas Toto Wolff de geruchten stellig en niet veel later liet ook Leclerc zelf weten dat er geen waarheid in zit en dat hij bij Ferrari wil blijven.

Mercedes werd niet alleen genoemd vanwege het talent van Leclerc, maar ook omdat het team mogelijk moet zoeken naar een vervanger voor Lewis Hamilton, mocht de Brit besluiten om zijn aflopende contract bij het team niet te verlengen. Wolff ontkent dat er gesprekken zijn geweest, maar stelt ook dat het 'dom' zou zijn van zijn team om Leclerc niet te overwegen voor de langere termijn. "Charles is een supergozer en, voor de lange termijn, iemand die je altijd op je radar moet hebben", zegt Wolff. "Dat is duidelijk. Maar niet voor de korte of middellange termijn."

Wolff legt uit dat hij Leclerc voor het laatst in Melbourne sprak, toen ze elkaar op het vliegveld tegenkwamen na de Grand Prix van Australië. "Ik denk dat niemand twijfelt aan de vaardigheden van Charles", geeft Wolff aan. "De laatste keer dat ik hem sprak was toen we het hadden over waar de gate was in Melbourne, toen we beide het vliegtuig moesten halen. Maar verder is er geen ander contact geweest. Hij is volgens mij 100 procent toegewijd en loyaal aan Ferrari met zijn contract. Op diezelfde manier zijn wij 100 procent toegewijd om tot een overeenkomst te komen met Lewis."

Achtste titel

Mercedes en Hamilton hebben nog geen moment gevonden om over een contractverlenging te praten, al was het de wens van het team om in de winter al gesprekken te voeren. Hoewel de prestaties van Mercedes de afgelopen tijd niet naar wens zijn, is Wolff ervan overtuigd dat zijn team nog steeds genoeg te bieden heeft voor de zevenvoudig wereldkampioen.

"Hij heeft een sterk gevoel dat hij sterk is, en dat gevoel delen wij. We strijden dit jaar niet om het coureurskampioenschap, dat is hoe het er nu naar uitziet. We moeten hem gewoon een auto geven die hem wel in staat stelt om dat te doen. Hopelijk kunnen we van ons pakket dit seizoen een winnende maken en kunnen we dan met iets komen om hem de achtste titel te bezorgen. Ik twijfel er niet aan dat hij gemotiveerd is om dat te bereiken. We hebben een geweldige band. Hij is een van de pijlers van de afgelopen tien jaar. We bevinden ons dus in een goede positie."