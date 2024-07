Leclerc ontevreden na P3 in F1 Spa: "Slechter dan verwacht"

"Het is heel simpel wat er is gebeurd: we waren gewoon niet snel genoeg", verklaart Charles Leclerc na afloop van de Grand Prix van België. Hij begon door de gridstraf van Max Verstappen van pole-position op Spa-Francorchamps, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde plaats aan de meet, wat P3 zou worden na de diskwalificatie van George Russell. In de slotfase moest hij stevig verdedigen tegen Verstappen, terwijl de eerste drie op de baan steeds verder uit zicht raakten. "Ik heb het gevoel dat we vandaag het op drie na snelste team waren. "Dat McLaren en Red Bull sneller zouden zijn, was wel te verwachten. Mercedes was alleen sneller dan verwacht. In een normale race, op een droge baan, is het heel lastig om hen achter ons te houden. We hebben er goed aan gedaan door Max en Lando achter ons te houden, maar de vierde plaats was het beste waar we op konden hopen."

Gevraagd of het toch nog een positief weekend was, wetende dat hij ook op het asfalt lange tijd op podiumkoers reed, antwoordt Leclerc: "Dat was het niet. Als er een Red Bull voor ons had gezeten, zoals normaal, dan zou het misschien wel een positief weekend zijn geweest. Nu was het een Mercedes en we dachten dat we gelijk op gingen met ze, maar zij hadden een voorsprong op ons. Ik zie dit dus niet als een heel positief resultaat." Leclerc voegt toe dat P4 in zijn ogen ook meteen het best mogelijke resultaat was geweest, maar dan met twee McLarens en één Red Bull voor zich. "Maar nogmaals, wat mij niet zo blij maakt met [het resultaat] vandaag, is dat we twee Mercedessen en één McLaren voor ons hadden. En we dachten dat we op gelijke hoogte stonden met hen. Het was dus slechter dan verwacht."

Ook Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz, die niet verder kwam dan de zevende en dus uiteindelijk plek, gelooft niet dat het team uit Maranello een stap vooruit heeft gezet. "Als je de snelheid van Mercedes, Red Bull en McLaren in de race ziet, dan denk ik van niet", aldus Sainz. "Ik denk dat er nog steeds twee of drie tienden verschil is. We begonnen vanaf pole met deze auto en we eindigden nog steeds op de vierde plek aan de finish", wijst hij naar zijn teamgenoot. "Ook al voelde ik me heel competitief en snel in de laatste stint, toen ze mij vertelden wat de rest reed, dacht ik: 'Nee, we zijn niet zo snel als ik had gehoopt'."

