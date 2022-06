Leclerc: Oneerlijk als Ferrari prijs moet betalen voor problemen Mercedes

Voor de persconferentie voorafgaand aan de eerste vrije training in Canada was Charles Leclerc net als George Russell ingedeeld in de eerste groep. Toen de Britse Mercedes-coureur zijn beklag deed en de ingrepen van de FIA slechts een pleister op de wonde noemde, lachte Leclerc minzaam en schudde hij het hoofd om duidelijk te maken dat hij een andere mening is toegedaan. Het is de aanwezige pers op het Circuit Gilles Villeneuve niet ontgaan, waardoor de Ferrari-coureur nadien in het vierkantje meer specifiek werd gevraagd naar zijn bedenkingen bij het verhaal van Mercedes. "Poeh, dat is een hele lastige vraag...", trapt de Ferrari-coureur met een lach af.

"Aan de ene kant snap ik het punt van George wel. Als je hem en Lewis uit de auto zag stappen in Baku, dan leek dat erg slecht. Je kon de pijn die Lewis op dat moment had zo'n beetje voelen. Dat is eigenlijk niet acceptabel in de Formule 1", duidt hij de ene kant van het verhaal. "Maar aan de andere kant moet je ook niet onderschatten hoeveel werk teams er in de voorbije maanden in hebben gestoken om porpoising onder controle te krijgen. Dit is zelfs onze topprioriteit geweest sinds we voor het eerst met de nieuwe auto's hebben gereden."

"We hebben keihard gewerkt om deze pijnpunten onder controle te krijgen en hebben ook enorme stappen gezet", vervolgt hij tegenover onder meer Motorsport.com. "Het kan niet zo zijn dat we al het werk dat we hebben gedaan in de prullenbak moeten gooien omdat één team nog meer last heeft van het stuiteren dan andere teams. Dat is in ieder geval mijn mening. Ik snap dat het bij Mercedes erg slecht is, maar ik denk dat er ook wel andere oplossingen zijn." Met die laatste woorden duidt Leclerc erop dat teams met veel porpoising zelf de rijhoogte maar omhoog moeten doen.

Precies dat is zijn belangrijkste bezwaar tegen de technische richtlijn van de FIA. Als een overkoepelende organisatie de grenzen gaat bepalen, kan het zijn dat ook Ferrari de rijhoogte moet aanpassen - zeker als de autosportfederatie uiteindelijk naar de frequentie van het stuiteren gaat kijken. Dat is echter wel het allerlaatste wat Leclerc wil. Ferrari stuitert immers flink, maar verliest daar geen rondetijd door. Als het team door de FIA verplicht moet ingrijpen, wordt de situatie logischerwijs anders. Omhoog met de rijhoogte zou tijdverlies opleveren, waardoor Leclerc tegen iedere ingreep van de FIA is. Teamgenoot Carlos Sainz heeft meermaals aangegeven fysieke klachten te ondervinden als gevolg van porpoising, maar Leclerc stelt er geen hinder van te ondervinden. Hij zegt het huidige stuiteren best acceptabel te vinden en daar geen rondetijd voor in te willen leveren.