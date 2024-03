Fred Vasseur nam begin 2023 het stokje over van Mattia Binotto als teambaas van het bekendste team op de grid: Ferrari. Sindsdien heeft hij op sportief vlak nog niet de nodige successen geboekt, maar achter de schermen is de Fransman druk bezig geweest om een stabiele basis op te zetten. Hij stelde Encrico Cardile aan als Ferrari’s technisch directeur en verving racing director Laurent Mekies, die de rol als teambaas van RB op zich nam. De opmerkelijkste zet volgde echter een maand geleden: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was overtuigd van de ambitieuze plannen van Vasseur en koos voor een sensationele overstap naar het Italiaanse topteam.

Gevraagd naar hoeveel verandering teweeg is gebracht door de aanstelling van Vasseur als teambaas, reageert Ferrari-coureur Charles Leclerc: “Een hoop. Toen Fred arriveerde verwachtte ik eigenlijk dat hij tijd nodig zou hebben om zijn nieuwe positie vorm te geven. Het is een gigantisch team met zo veel historie. Er zijn dingen die al vijftien of twintig jaar op exact dezelfde manier gedaan worden. Als je hier komt, moet je begrijpen hoe mensen te werk gaan, hoe Italianen werken en hoe een team als Ferrari in elkaar steekt. Ik denk dat Fred dat heel snel door had, en dat hij zijn visie snel in het team had verwerkt. Hij heeft heldere ideeën over wat hij wil bereiken en hoe hij dat wil bereiken.”

Vasseur heeft in zijn verleden een goede band geschept met kersverse aanwinst Lewis Hamilton. De Fransman had de leiding over ART Grand Prix in de GP2-Series, waar hij de Britse coureur in 2006 onder zijn hoede had. Met Leclerc heeft hij een soortgelijke relatie opgebouwd. De Monegask racete voor ART in de GP3 Series, waar hij onder Vasseurs bewind de titel won. In 2018 werden de twee herenigd bij Sauber. De Fransman had hier inmiddels de rol als teambaas van het F1-team overgenomen.

Charles Leclerc, Sauber en Frederic Vasseur, Sauber, Teambaas, op de pitmuur Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Reden tot contractverlenging

Leclerc vertelt hoe hun geschiedenis ertoe heeft geleid dat Vasseur en hij een goede, eerlijke werkrelatie hebben opgebouwd. De ambities van beide heren staan volgens de Monegask volledig in lijn met elkaar. “Ik heb een hele goede relatie met Fred en we zijn heel open geweest over hoe we dingen willen aanpakken en de manier waarop we een nieuwe aanpak willen toepassen. Ik sta volledig achter de middellange- en langetermijnplannen die Fred voor het team heeft. Dit is ook onderdeel geweest van de discussie rondom mijn contractverlenging. Hoe veel ik ook van Ferrari hou – en ik denk dat iedereen dat weet – het was het belangrijk voor mij dat ik een contract ondertekende bij een team waar ik vertrouwen in had. Dat was hier zeker het geval”, aldus de vijfvoudig GP-winnaar.