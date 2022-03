Leclerc onder de indruk: "Had rondetijd van Perez nooit verwacht"

Charles Leclerc was in alle vrije trainingen de snelste coureur, maar moest in de kwalificatie voor de GP van Saudi-Arabië verrassend genoeg Red Bull-coureur Sergio Perez voor zich dulden. Sterker nog, de Monegask was in geen enkel kwalificatiedeel de snelste rijder, al was hij wel te spreken over zijn ronde in Q3. "Om eerlijk te zijn voelde die best goed", sprak Leclerc meteen na afloop. "In de kwalificatie draaide het erom dat je de auto op de baan hield en het voorkomen van kostbare fouten. In mijn tweede ronde van Q3 ging ik er vol voor en probeerde alles samen te brengen, al valt er altijd wel iets te verbeteren. Maar ik moet bekennen dat ik Checo nooit verwacht had met zo'n rondetijd. Dus mijn felicitaties voor hem. Hij heeft zeer goed werk geleverd."

Teamgenoot Carlos Sainz was ook tevreden over zijn rondje in het laatste kwalificatiedeel. De Ferrari-rijder, die vooralsnog niet heel goed kan omspringen met de F1-75, stond er in de kwalificatie prima bij en leidde kortstondig Q3. Uiteindelijk kon de Spanjaard in zijn tweede run niet verbeteren en zakte verder terug naar de derde tijd. "Deze ronde reed ik echter wel op gebruikte banden, want gek genoeg heb ik daar een beter gevoel op", aldus Sainz. "Ik kan lastig omgaan met nieuw rubber en toen ik met nieuwe banden aan mijn tweede run begon in Q3, had ik achteren helemaal geen grip. Checo en Charles hebben me uiteindelijk nipt verslagen, maar ik ben nog steeds tevreden." De Spaanse coureur verwacht een mooie race. "Het is een mengelmoes van twee Ferrari's en twee Red Bulls. Dus ik denk dat we met elkaar gaan spelen voor wat betreft de strategie, het belooft een leuke GP te worden."