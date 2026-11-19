Formule 1 GP van Las Vegas
Charles Leclerc noemt straf voor contact met Liam Lawson in Brazilië 'wat streng'
De vijfsecondenstraf liet Leclerc terugvallen van de zevende naar de achtste plaats, achter Racing Bulls-coureur Liam Lawson
Lydia Mee Filip Cleeren
Gepubliceerd: 19 nov 2026, 10:10
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Ferrari-Formule 1-coureur Charles Leclerc heeft zijn tijdstraf van vijf seconden, die hem de zevende plaats in de Grand Prix van Brazilië kostte, bestempeld als "streng". Hij stelt dat zijn contact met Racing Bulls-coureur Liam Lawson "bij racen hoort".
De Monegaskische coureur tikte in bocht 12 in de voorlaatste ronde op Interlagos de linkerachterkant van de Racing Bulls-auto van Lawson aan, voordat hij hem vijf bochten later inhaalde. De stewards gaven hem na de race een tijdstraf van vijf seconden, waardoor hij achter Lawson terugviel naar de achtste plaats.
In hun beslissing erkenden de stewards dat het contact licht was, maar zeiden zij dat Leclerc daardoor dicht genoeg had kunnen komen om in te halen. Ze gaven hem vijf seconden in plaats van 10, waarbij ze rekening hielden met de natte omstandigheden en het lichte contact.
Tijdens zijn gesprek met de media voorafgaand aan de Grand Prix van Las Vegas van dit weekend werd Leclerc gevraagd of het een terechte beslissing was geweest.
"Vanuit mijn oogpunt denk ik van niet", zei hij.
Hij verwees ook naar zijn straf in Mexico toen hij de laatste twee raceweekenden samen bekeek, maar zei dat de beslissing in Brazilië, op zichzelf beoordeeld, te ver ging.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
"Maar als ik alleen naar Brazilië kijk, geloof ik ook dat het voor mij bij racen hoort, vooral onder die omstandigheden", zei Leclerc.
"Je moet dus allereerst een risico nemen en ik wist dat het kon eindigen in een lichte aanraking, maar ik wist ook dat het in die specifieke bocht niet in een puinhoop zou eindigen."
De Ferrari-coureur erkende dat de stewards een lastige taak hadden.
"Dus ja, ik vond het een beetje streng, maar het is ook een heel moeilijke beslissing om te nemen. En ik denk niet dat er één heel verkeerde of heel juiste beslissing is, maar ik geloof wel dat dit de straf niet verdiende", zei hij.
Leclerc is niet de enige. Lando Norris van McLaren, die de race won, noemde de actie Lando Norris zet vraagtekens bij straf Charles Leclerc in GP van Brazilië: "Gewoon racen" tijdens een Twitch-stream na de race.
Het was Leclercs tweede straf in evenzoveel races. In Mexico kreeg hij vijf seconden voor het verlaten van de baan en het behalen van voordeel terwijl hij in de openingsronde met teamgenoot Lewis Hamilton om de leiding vocht, en hij finishte als vierde.
Ferrari blijft tweede in het constructeurskampioenschap, met 95 punten voorsprong op Red Bull, terwijl Leclerc vijfde staat in de coureursstand, 12 punten achter Hamilton.
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- Het Motorsport.com-team
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