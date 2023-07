De Formule 1 probeert dit weekeinde op de Hungaroring een nieuwe kwalificatieopzet uit: in Q1 en Q2 mag alleen op respectievelijk harde en medium banden worden gereden, de softs komen pas in Q3 tevoorschijn. Bovendien hebben de coureurs met dit nieuwe format slechts elf bandensets tot hun beschikking voor het hele weekend, in plaats van de gebruikelijke dertien. Hierdoor draaide het op vrijdag vooral om banden sparen, iets waar de rijders niet blij mee zijn.

Het experiment maakt de tijdenlijst niet heel representatief voor het vervolg van het weekend. “Het is heel moeilijk om de tijden van deze vrije training te doorgronden. Dat hadden we ook wel verwacht, aangezien dit het eerste weekeinde is met dit format en deze bandenverdeling. Iedereen doet andere dingen”, aldus Charles Leclerc, die de snelste tijd klokte in de tweede vrije training. Toch ziet de Ferrari-coureur niet alleen maar de negatieve kanten van het experiment. “Het maakt het wel leuk, want je gaat de kwalificatie in zonder te weten waar je staat. Dat maakt het spannend.”

“Mijn gevoel is in elk geval goed, dus dat is positief”, blikte Leclerc terug op zijn eigen vrijdag. Op de vraag wat hij van de kwalificatie verwacht, luidde zijn reactie: “Het is heel lastig om die vraag te beantwoorden. We moeten ons op onszelf richten. We weten wat we moeten verbeteren, want in sommige bochten ontbrak het me aan vertrouwen. Dus het is duidelijk waaraan we moeten werken. We zien wel wat er zaterdag gebeurt, maar ik weet zeker dat we hier een mooi resultaat kunnen boeken.”

Teamgenoot Carlos Sainz sluit zich daarbij aan. “Een plek op de eerste twee startrijen moet ons doel zijn. Tegelijkertijd weten we dat het zwaar wordt, met ook Mercedes, McLaren en Aston Martin in de buurt, terwijl Red Bull normaal gesproken de voorste rij bezet. Maar als we alles samen krijgen, dan zijn we ertoe in staat. We hebben echter nog veel werk te doen”, reageerde Sainz, die tiende werd in de tweede sessie en spinde in de natte VT1. “Ik had last van aquaplaning en spinde toen de omstandigheden heel listig waren”, zei de Spanjaard daarover. “Verder was het een vreemde dag met het nieuwe bandenformat. In VT2 draaide het om banden sparen, daar ben ik geen fan van. We hebben niet zoveel kunnen rijden als op een normale vrijdag, maar het is wat het is.”

