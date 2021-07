Leclerc: Niet verwachten dat we nu elke race met Mercedes vechten

Tot afgelopen weekend had Leclerc dit seizoen nog niet eens op het podium gestaan, maar in Silverstone reed de Ferrari-coureur plots 49 ronden lang aan de leiding. De Monegask kwam aan kop te liggen na een goede sprintkwalificatie en een goede start van de race, waarna hij halverwege de openingsronde de eerste plek in de schoot kreeg geworpen na de aanvaring tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Na de herstart kwam Leclerc opnieuw goed van zijn plek en reed hij ondanks een motorprobleem lang aan de leiding. De Ferrari-coureur bouwde zelfs een voorsprong op van negen seconden, totdat Hamilton hem twee ronden voor het einde alsnog de zege afsnoepte. De Monegask baalde van het feit dat hij zeventig jaar na de allereerste F1-zege van Ferrari - eveneens op Silverstone - niet opnieuw wist te winnen voor de Scuderia, al moest hij ook toegeven dat zijn jacht op de overwinning voor een vertekend beeld had gezorgd.

“Voor het weekend was er absoluut nul hoop dat we op Silverstone voor de overwinning zouden vechten”, gaf Leclerc toe. “Dit laat zie hoe goed we het doen als team. Het is geen gemakkelijke situatie waarin we ons bevinden, maar het team werkt extreem goed. We werken extreem goed samen, dat vertaalt zich naar die tweede plek.”

Toch zet Leclerc zijn team ook direct op scherp: "Nu moeten we blijven werken, omdat dit is wat we consistent willen doen: vechten voor de overwinning. Het is geweldig dat we op Silverstone konden vechten met Lewis, maar we moeten nu niet verwachten dat we de rest van het jaar in die positie zullen zitten. Daarvoor moeten we nog hard blijven werken.”

Vrijwel foutloze race

Met de tweede plek van Leclerc en de zesde plaats van teamgenoot Carlos Sainz wist Ferrari het gat naar McLaren in de strijd om de derde plek in het constructeurskampioenschap te verkleinen tot vijftien punten, ondanks het feit dat de Britse renstal met beide auto’s in de top-vijf was gefinisht. Hoewel Leclerc naast zijn eerste zege sinds Italië 2019 greep, scoorde de Monegask in Engeland wel zijn eerste podiumfinish van het seizoen. De Ferrari-rijder zat er eerder dit jaar al een aantal keren dichtbij, maar moest in Imola, Spanje en Baku telkens genoegen nemen met de vierde plaats.

Op de vraag of de tweede plek in Silverstone een van zijn beste podiumfinishes in de Formule 1 was, antwoordde Leclerc instemmend: “Ja, ik was echt elke ronde op dreef. Ik denk niet dat er één ronde is geweest waar ik een serieuze fout heb gemaakt. Vooral tijdens de eerste stint, waar ik de problemen met de krachtbron had. Ik dacht echt dat mijn race ten einde was. Ik moest echt een hoop doen op het stuurwiel, maar ik denk dat we de situatie goed afgehandeld hebben.”