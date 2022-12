Leclerc haalt niet veel voldoening uit gewonnen duel met Perez

Charles Leclerc wierp zich aan het begin van het Formule 1-seizoen op als titelkandidaat, door de races in Bahrein en Australië vanaf pole-position te winnen. De Ferrari-coureur bleef daarna pole-positions scoren, maar gewonnen werd er alleen nog maar in Oostenrijk. De Monegask moest aan het einde nog flink aan de bak om Sergio Perez te verslaan voor de tweede plaats in het kampioenschap. De twee coureurs begonnen met een gelijk puntenaantal aan de seizoensafsluiter in Abu Dhabi, waar Leclerc vicekampioen werd door voor Perez aan de finish te komen.

“Niet al te veel bevrediging”, antwoordt Leclerc als hij bij het FIA-gala de vraag krijgt of hij veel voldoening haalt uit het feit dat hij tussen de twee Red Bulls is geëindigd in het kampioenschap. “Als ik terugkijk op het seizoen, is het een goed jaar geweest. Vooral als je het vergelijkt met 2020 en 2021, wat twee zeer zware jaren waren voor het team. Dat we dit jaar zo’n stap vooruit zouden maken en als tweede zouden eindigen in zowel het rijders- als constructeurskampioenschap, was vooraf allerminst zeker. Dus in dat opzicht ben ik tevreden.”

“Maar als je het seizoen onder de loep neemt, dan was het middelste gedeelte erg frustrerend, doordat we het op de zondagen niet goed voor elkaar hadden”, vervolgt de Monegask. “Dus alles bij elkaar heb ik gemengde gevoelens over het seizoen. Maar dat we tweede zijn geworden, is op zich vrij goed. Het was een stap vooruit en ik hoop dat we volgend jaar nog een stap naar voren kunnen doen.”

De frustratie liep af en toe behoorlijk hoog op in de Ferrari-cockpit. Zo schreeuwde hij het uit toen hij door een eigen fout in de bandenstapels crashte, terwijl hij aan de leiding reed en een goede kans had op de overwinning. Leclerc vindt zelf dat hij dergelijke momenten van frustratie gedurende het seizoen goed achter zich heeft kunnen laten. Het drukke raceschema hielp daarbij. “In het heetst van de strijd, als het seizoen volop gaande is, volgen de races elkaar in rap tempo op. Dat maakte het wel oké. Maar aan het einde van het seizoen, op de momenten dat je terugkijkt op het voorbije jaar, voel je het wat meer. Tijdens het seizoen had ik er echter niet al te veel problemen mee.”

In 2023 hoopt Leclerc natuurlijk tot het einde van het seizoen mee te strijden voor de titel. “Dat is wel het doel. Dat is waar we op dit moment hard voor aan het werk zijn met zijn allen. De afgelopen paar weken waren natuurlijk niet gemakkelijk voor het team en we bevinden ons momenteel in een overgangsperiode, maar ik heb er alle vertrouwen in dat Benedetto Vigna en John Elkann [de bazen van de Ferrari] de juiste beslissing nemen”, refereert Leclerc naar het feit dat er een nieuwe teambaas moet worden gevonden na het vertrek van Mattia Binotto. “Maar ik ben er zeker van dat we in 2023 nog een stap kunnen maken. Hopelijk komen we dan dichter bij het doel dat we als team hebben: wereldkampioen worden.”

F1-update: Waarom Mattia Binotto vertrekt als teambaas en Ferrari moet verlaten