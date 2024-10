Leclerc baalt na kwalificatie: "Maak het mezelf enorm moeilijk"

Vierde, vierde en vierde; als je Charles Leclerc één ding moet nageven in de kwalificatie is het wel consistentie. De Monegask van Ferrari eindigde in alle drie de kwalificatiesessie op de vierde plaats, waarbij die laatste wat meer pijn deed dan die eerste twee. Vooral ook omdat teamgenoot Carlos Sainz in Q3 beduidend sneller was en er met de pole-position vandoor ging.

Uiteraard toonde Leclerc zich voor de camera van F1TV hoffelijk over die prestatie van zijn Spaanse maat, maar hij had natuurlijk liever zelf op de eerste startrij gestaan. "Ik was zo langzaam, ik had er al in de tweede vrije training [op vrijdag] geen goed gevoel over en wist toen al dat het een moeilijk weekend zou worden. De vierde plaats vandaag was het beste dat we konden bereiken. Ik ben eerlijk gezegd vooral teleurgesteld over de snelheid in de kwalificatie. Drie tienden achter Carlos eindigen is best veel, daar kan en mag ik gewoon niet tevreden over zijn."

Ondanks die teleurstelling ziet Leclerc – winnaar van twee van de laatste vier Grands Prix – het zondag wel zitten. "Maar als je naar de race pace kijkt; ik was gisteren waarschijnlijk de snelste. Dus dat is goed nieuws voor morgen, maar met een start vanaf de vierde plaats maak ik het mezelf wel enorm moeilijk."

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto door: Steven Tee / Motorsport Images

Op de vraag waarom hij niet het tempo kon vinden in de kwalificatie, moest Leclerc het antwoord schuldig blijven. "Het was al zo in VT2 en in die sessie hadden we maar een beperkte tijd om wat te doen. Ik ben daar niet van hersteld en het goede gevoel was er ook nooit. Ik kan niet één ding aanwijzen, het zijn meerdere zaken waardoor ik me niet op mijn gemak voel in de auto. Ik ben gewoon niet zo goed als ik zou moeten zijn."

Leclerc kwam in de eerste vrije training niet in actie. In die sessie stond hij zijn Ferrari SF-24 af aan Oliver Bearman die betrokken raakte bij een crash met Alexander Albon.

VIDEO: De crash van Bearman en Albon