Ferrari zet alleen Leclerc in tijdens 18-inch bandentest

Formule 1-bandenleverancier Pirelli is begonnen met de testfase voor de 18-inch wielen die in 2021 worden geïntroduceerd. Renault, McLaren en Mercedes hebben al kennisgemaakt met het nieuwe rubber. Alle drie de teams hebben er speciale testauto's voor gebouwd. In 2020 zullen ze samen met de overige teams opnieuw testen voor Pirelli. Ferrari begint al op 8 en 9 februari, maar zal daarvoor maar één coureur inzetten.

Beide dagen worden afgewerkt door Charles Leclerc, die dus als eerste van het Ferrari-duo met de nieuwe banden aan de slag kan. Hij is na Carlos Sainz, Lando Norris en George Russell de vierde coureur van het huidige F1-veld die het nieuwe concept aan de tand mag voelen. Teamgenoot en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel laat verstek gaan. De Heppenheimer heeft in tegenstelling tot Leclerc nog geen contractverlenging gekregen, wat een reden kan zijn dat de keuze van Ferrari op de Monegask is gevallen.

De eerste van de twee dagen zullen de nieuwe 18-inch banden uitgeprobeerd worden, de tweede dag gaat het om de traditionele 13-inch banden. Op die manier hoopt Pirelli voldoende data te verzamelen om de verschillende concepten te vergelijken.

