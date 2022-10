Leclerc na P6: “Het was lastig, we waren zo langzaam”

Carlos Sainz en Charles Leclerc maakten geen moment kans op een podiumplaats in Mexico. Uiteindelijk finishten ze als respectievelijk vijfde en zesde, op 58 (Sainz) en 68 seconden (Leclerc) achterstand van winnaar Max Verstappen. “Het was ongelooflijk moeilijk”, verzuchtte Leclerc na afloop in gesprek met onder meer Motorsport.com. “We waren zo langzaam. Daar moeten we naar kijken. We reden in niemandsland: we waren veel langzamer dan Mercedes en Red Bull, maar sneller dan het middenveld. Het was dus een eenzame race, maar er zat niet meer in.”

Leclerc was zaterdag in de kwalificatie blijven steken op P7. Door de ijle lucht in Mexico-Stad kampte Ferrari op zaterdag met een motorprobleem, daarnaast had Leclerc in de kwalificatie te maken met een DRS-issue. “Het probleem met de DRS hebben we verholpen door de achtervleugel te vervangen”, vertelde Leclerc na de race. “Met de motor hadden we nog steeds problemen, maar dat is geen verklaring voor onze achterstand. Daarmee moeten we aan de slag om ervoor te zorgen dat onze slechte dagen niet meer zo slecht zijn als deze. Ik wist dat het vandaag lastig zou worden, maar had niet verwacht dat het zó moeilijk zou zijn en dat we zoveel achterstand op de voorhoede zouden hebben.”

Ondanks het moeizame weekend voor Ferrari in Mexico maakt Leclerc zich geen zorgen voor de laatste twee races van het seizoen, in Brazilië en Abu Dhabi. “Dit zou eenmalig moeten zijn, dus hopelijk is alles voor de komende wedstrijden weer normaal”, aldus Leclerc. “Ik verwacht niet dat we nog een slechtere race dan dit zullen hebben. Dit was waarschijnlijk één van de slechtste races, samen met Spa.”

Leclerc liet weten dat Ferrari in Mexico een ander probleem had dan in België. “Na Spa hadden we een goed begrip van waarom het slecht ging en hebben we op Monza een goede reactie laten zien. Dat is niet helemaal hetzelfde type circuit als Spa, maar de problemen zouden wel dezelfde zijn geweest”, verklaarde de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. “Hier was het een ander probleem. Ik heb geen idee of we dat op de korte termijn kunnen oplossen, maar nogmaals: het was eenmalig.”

