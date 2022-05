Leclerc: “Mercedes sterk en Verstappen zal zeker snel zijn”

George Russell was vrijdag de snelste in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Miami. De Mercedes-coureur topte de tijdenlijst met een 1.29.938, waarmee hij nummer twee Charles Leclerc 0,106 seconde voor bleef. Max Verstappen kon als gevolg van problemen geen getimede ronde rijden in VT2. “Maar Max zal zeker snel zijn als ze de problemen hebben opgelost”, waarschuwt Leclerc bij F1 TV. “Mercedes is tot dusver de verrassing. Ze zien er sterk uit, ook in de runs met veel brandstof in de auto. Zij kunnen de verrassing van het weekend worden. Het zou leuk zijn als ze zich kunnen mengen in het gevecht tussen Red Bull en ons.”

Wat betreft zijn eigen team is Leclerc van mening dat er nog progressie geboekt moet worden met de Ferrari F1-75. “Met het oog op zaterdag is het zeker nodig dat we een stap vooruit zetten”, reageert de leider in de WK-stand. “We gaan de data zoveel mogelijk analyseren en proberen alles voor elkaar te krijgen. Ook qua rijden moeten we nog een stap voorwaarts maken om een goede zaterdag te hebben.”

De Formule 1 is voor het eerst te gast op het Miami International Autodrome. Leclerc vermaakt zich er vooralsnog prima. “Het is een lastige baan, maar ik geniet er wel van. Het veld zit ook veel dichter bij elkaar ten opzichte van het begin van het seizoen, dus het zou leuk moeten worden”, verwacht de Monegask. “In de loop van de dag zijn de omstandigheden op de baan enorm veranderd. Het asfalt is ook anders dan we gewend zijn. Buiten de ideale lijn is het heel glad, waardoor een klein foutje zwaar wordt afgestraft. Het wordt een uitdagend weekend, maar we zijn het goed begonnen.”

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Miami