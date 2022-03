Leclerc enthousiast: “Meest voorspoedige voorbereiding ooit”

Ferrari kwam tijdens de pre-season tests in Barcelona en Bahrein uitstekend voor de dag. De nieuwe F1-75 bleek betrouwbaar, snel en had minder last van porpoising dan veel rivalen. In de paddock zijn velen het erover eens: Ferrari begint als favoriet aan de openingsrace in Bahrein. In Maranello is men tevreden met de geboekte progressie, maar wil men niets weten van een favorietenrol.

De belangrijkste statistieken van de F1-test in Bahrein op een rij: F1 Stats: De cijfers van de tweede Formule 1-test in Bahrein

Charles Leclerc kan echter niet ontkennen dat de situatie rooskleurig is: "Dit is absoluut de meest voorspoedige voorbereiding op een seizoen geweest die ik ooit heb meegemaakt, zonder grote problemen. Bij zo’n nieuw project verwacht je altijd wat hobbels op de weg. Tot op heden is het soepel verlopen. We zijn onszelf blijven verbeteren." Over de verwachtingen voor de openingsrace blijft de Monegask terughoudend: "Red Bull heeft echter een nieuw pakket en Mercedes kwam met een compleet nieuwe auto. We hebben hun potentieel nog niet echt gezien. Het is lastig om te zien hoeveel iedereen nog achter de hand heeft. We weten hoeveel marge wij nog hebben, maar we hebben geen idee wat anderen bewaard hebben."

"Denk niet dat wij als winnaar uit de bus komen"

Teambaas Mattia Binotto probeert de verwachtingen te temperen en stelt dat Ferrari niet veel meer zal zijn dan een outsider: “Ik ben zelf niet in staat om over de anderen te oordelen”, begint de Italiaan. “We zouden wel in staat moeten zijn om onszelf heel goed te beoordelen, en ik denk niet dat wij als winnaar uit de bus komen. Red Bull en Mercedes beschikken over zeer sterke en snelle wagens, en het zijn ook erg sterke teams. Op de laatste dag van de test bracht Red Bull upgrades mee. Dat bewijst hoe goed zij zijn in het ontwikkelen van een auto. Dat is van cruciaal belang richting de eerste race. Misschien boekt Mercedes ook nog meer progressie. Zij zijn ook zeer sterk en erg snel. Ik hoop dat wij outsiders kunnen zijn. Ik hoop dat we hen ergens kunnen uitdagen. Dat zou voor ons al geweldig zijn.”