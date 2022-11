Leclerc en Binotto trots dat Red Bull werd verleid tot tweestopper

De wereldtitel bleef ook in 2022 buiten bereik voor Ferrari, maar tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi kon het team wel de tweede plek in beide kampioenschappen veiligstellen. Met name de strijd om P2 bij de coureurs was spannend, want Charles Leclerc en Sergio Perez begonnen met een gelijk puntentotaal aan de slotrace. Gedurende het raceweekend leek Red Bull Racing iets sterker te zijn dan Ferrari en in de race reed Perez dan ook lange tijd voor Leclerc. De Scuderia wist dat de strijd gewonnen moest worden door de strategie goed uit te spelen. Op dat vlak schoot het team dit jaar regelmatig tekort, maar in Abu Dhabi werd in dat opzicht sportieve revanche genomen.

In ronde 33 wekte Ferrari via de boordradio de indruk dat het met een undercut ging proberen om Leclerc voorbij Perez te loodsen. Terwijl de pitcrew zich voorbereidde op een pitstop, kreeg de Monegask te horen: 'Box opposite Red Bull.' Ferrari was echter nooit van plan om Leclerc voor een tweede pitstop naar de pits te halen, maar het trucje werkte wel. Perez kwam in dezelfde ronde binnen voor zijn tweede pitstop, waarmee de dreiging van Ferrari gecoverd werd. Het bleek van doorslaggevend belang in de strijd om P2 in het kampioenschap, want Leclerc zou geen pitstop meer maken en Perez moest zodoende het hele gat dichtrijden. Daar slaagde de Mexicaan niet in, hij strandde op 1,3 seconde van de Ferrari-coureur en moest naast de derde plek in de race ook genoegen nemen met P3 in de titelstrijd.

Nadat hij de strategie van Ferrari dit seizoen enkele keren bekritiseerd heeft, was Leclerc na Abu Dhabi vol lof over de keuzes van zijn team. "Ik moet zeggen dat alles wat we gedaan hebben precies was wat we wilden doen", vertelde hij bij Sky Sports F1. "Dit is wat we vooraf al van plan waren, ik kan nu zeggen dat dit ook geldt voor de ronden waarin wij een dummy deden en hem lieten denken dat wij het tegenovergestelde zouden doen. Hij trapte erin en ging voor zijn tweede pitstop, dus we hebben alles perfect gedaan. Ik ben heel trots op onze uitvoering."

'Weet dat deze jongens het heel goed kunnen doen'

Teambaas Mattia Binotto sluit zich aan bij zijn coureur. "De dummy voor Red Bull was een fantastische call van de pits. Het is geweldig voor het team en de strategen, en het is geweldig dat we dit weekend een solide raceweekend hebben afgewerkt", zegt de Italiaan, die vindt dat P2 bij zowel de rijders als constructeurs een reële afspiegeling is van het seizoen van Ferrari. "Maar dit weekend hebben we het goed gedaan. De dummy was de juiste call. En ik denk dat we het over het algemeen goed hebben gedaan. Ik ben blij voor ze, blij voor het team. Als Ferrari fouten maakt, is er altijd veel kritiek. Maar ik weet ook dat deze jongens het heel goed kunnen doen."

Dat de druk er in Abu Dhabi vol op stond met de strijd om de tweede stek in de titelstrijd en de aanhoudende geruchten rond de positie van Binotto, maakt de prestatie volgens Leclerc nog iets indrukwekkender. "We zijn erin geslaagd om in zo'n situatie op ons best te presteren en dat maakt mij heel trots op het team", aldus de vijfvoudig Grand Prix-winnaar. "Qua pure snelheid waren we denk ik niet beter dan Red Bull, ik denk dat zij sterker waren. Maar we hebben ze in wat foutjes en een tweestopper gelokt, en dat heeft zich uitbetaald. We zijn dus heel blij."

Video: Mattia Binotto blikt terug op GP van Abu Dhabi