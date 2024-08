Leclerc luidt noodklok na tegenvallende F1-kwalificatie in Zandvoort

In Zandvoort kwam Charles Leclerc maar liefst negen tienden van een seconde tekort om de tijd van polesitter Lando Norris te kunnen matchen. Hij wist in tegenstelling tot teamgenoot Carlos Sainz wel tot Q3 door te dringen, maar daar kon de Ferrari-coureur niet verrassen. Hij moest genoegen nemen met de zesde tijd. Het is opnieuw een tegenvallend resultaat in wat toch al een periode van wisselvallige prestaties is. Gevraagd door Motorsport.com of de huidige situatie ook de realiteit van Ferrari in 2024 weerspiegelt, antwoordt hij bevestigend: "Helaas is dat wel het geval. Ik bedoel, het was een goede ronde en we zaten er, helaas, negen tienden vandaan - op zo'n kort circuit. Dat is veel. Het is té veel."

Tegelijkertijd komt die vaststelling ook niet helemaal als een verrassing voor Leclerc. "Als team weten we dat we performance tekortkomen. We werken voluit. Helaas heb ik mezelf de afgelopen maanden te veel moeten herhalen, maar dit is de realiteit waar we nu in zitten. We doen er echt absoluut alles aan om dat gat zo snel mogelijk te dichten", benadrukt de Monegask. "Hopelijk zullen de updates die we op de auto zullen brengen - hopelijk zo snel mogelijk - ons helpen om dat gat te dichten."

Ondanks het tegenvallende resultaat ziet Leclerc, die dit jaar zijn thuisrace voor het eerst wist te winnen, toch nog een sprankje hoop voor Ferrari. Hij wijst namelijk naar de baankarakteristieken van Zandvoort, waar de auto's veel downforce nodig hebben om door de veertien bochten te sturen. Daarnaast ligt er volgens hem al een herstelplan klaar in Maranello. "Een gat van negen tienden zoals vandaag, dat is veel. Ik weet niet of dat ook zo tot het einde van het seizoen zal zijn. Maar laten we dat afwachten. Ik denk ook dat een circuit als dit niet bij onze auto past. Het gat is waarschijnlijk groter dan wat we op andere circuits - met dezelfde auto - zullen zien. Vandaag hebben we het vooral moeilijk gehad, maar ik hoop dat we er vanaf Monza [Ferrari's thuisrace is volgende week] beter voorstaan."