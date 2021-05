De afgelopen twee seizoenen heeft Charles Leclerc bewezen uitstekend zijn mannetje te staan in de kwalificaties. Ook in de eerste twee races van 2021 deed hij het op dat vlak uitstekend door zich als vierde te plaatsen voor de race. Op Portimao slaagde de Ferrari-coureur daar niet in: in Q3 knoopte hij geen goede ronde aan elkaar en dus zat er niet meer in dan startpositie acht. Volgens sportief directeur Laurent Mekies miste Leclerc de magie die hij normaal heeft over één vliegende ronde. “Hij heeft de capaciteit om twee tienden uit de auto te halen waarvan we niet wisten dat die erin zaten. Dat doet hij regelmatig, het is bijna de normaalste zaak van de wereld voor hem”, vertelde hij.

Mooie woorden, maar afgelopen weekend kon Leclerc daar weinig mee. De Monegask was ontevreden over wat hij zaterdag liet zien tijdens de kwalificatie in Portugal. “Zaterdag toonde aan dat ik nog wat te leren heb. De kwalificatie is zeker een van mijn kwaliteiten, maar afgelopen weekend was vrij matig van mijn kant. Heel inconsistent vooral, dus er is veel te doen.” De zondag zag er daarentegen een stuk beter uit voor Leclerc, die erin slaagde om zich op te werken naar de zesde plaats. Daardoor bezet hij na drie races de vijfde positie, achter Lando Norris en Valtteri Bottas, maar wel zes punten voor Sergio Perez.

Terugblikkend op het Portugese raceweekend weet Leclerc ook wat er verkeerd ging: hij was met name op vrijdag en zaterdag te ongeduldig. “Wat ik dit weekend geleerd heb is dat ik het misschien stap voor stap aan had moeten pakken, vooral tijdens zo’n moeilijk weekend als dit. Ik probeerde meteen op de limiet van de auto te zitten en dat maakte mijn weekend heel rommelig”, concludeert hij. “Als ik naar vrijdag en zaterdag kijk, dan waren dat geen goede dagen voor mij. Het ging op en neer en slechts eens per tien ronden reed ik een goede ronde. Ik was niet consistent. Misschien had ik het in deze omstandigheden stap voor stap aan moeten pakken, zoals ik dat in de race heb gedaan.”