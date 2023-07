Leclerc legt toon op boordradio uit: Problemen met radio zelf

Charles Leclerc had geen geweldige zaterdag, maar had vanaf de zesde plaats nog uitstekend zicht op een goede puntenfinish. Hij kende een vrijwel probleemloze race, totdat het noodlot opnieuw toesloeg. Een slechte pitstop, die in plaats van ongeveer twee of drie maar liefst negen seconden duurde, kostte hem enkele posities en vervolgens kreeg hij een tijdstraf van vijf seconden omdat hij te hard in de pitstraat had gereden. Die kostte hem uiteindelijk de zesde plek, die naar George Russell ging.

Tijdens de race klonk Leclerc niet geheel blij op de boordradio. De Monegask plaatste zijn vraagtekens achter de strategie van het team. Hij wilde dat zijn team meteen ging nadenken over de strategie, maar engineer Xavier Marcos Padros liet weten dat dat 'aan het einde' zou gebeuren. In zijn reactie klonk Leclerc geïrriteerd, maar daar heeft hij een verklaring voor. "Het probleem is dat we veel problemen hebben met de radio", legt Leclerc uit. "Eén op de vier woorden wordt niet verstaan door mijn engineer, omdat er al drie, vier races problemen zijn met onze radio's. Dat moeten we zien op te lossen. En mijn toon is natuurlijk vrij hoog, want ik moet mezelf laten horen."

"Maar ik wilde er gewoon voor zorgen dat ze mij niet verkeerd begrepen, ik wilde vroeg agressief gaan en niet laat", voegt de Monegask toe. "Het was dus gewoon een kwestie van opheldering vanwege onze radioproblemen. Het is lastig. Sommige races deden we niet precies wat we wilden doen, maar vandaag wel. Die langzame stop zette ons natuurlijk behoorlijk op achterstand."

Opnieuw veel werk

Leclerc geeft toe dat hij een 'lastige' en 'frustrerende' middag kende op de Hungaroring, waarmee zijn teleurstellende reeks wordt voortgezet. Zijn beste resultaat kwam in Oostenrijk, toen hij de tweede plek veroverde. In Azerbeidzjan stond hij ook op het podium, maar in de overige negen races dus niet. "Ik bedoel, de pitstop was behoorlijk langzaam. En we hadden de tijdstraf van vijf seconden voor het te hard in de pitstraat rijden. Het was opnieuw een moeilijk weekend. Eerlijk gezegd is het frustrerend, want ik had het gevoel dat we het tempo hadden. Niemand heeft het door als jij het gevoel hebt dat je goed werk levert met de auto die je hebt. Wanneer je het slecht doet, ziet iedereen dat. Dus dat is lastig. Maar uiteindelijk hoort dat erbij. Het is aan ons om nu een stap vooruit te zetten, net als McLaren dat heeft gedaan. Nu hebben we een achterstand, dat is de afgelopen drie weekenden wel bevestigd."

Leclerc stelt dat Ferrari daarom 'opnieuw veel werk' te doen heeft. "Eerlijk gezegd voelt het resultaat van vandaag slechter dan het voelde. De eerste stint voelde best goed. Die langzame stop heeft ons op een achterstand gezet, achter Lance [Stroll]. Ik moest veel pushen en toen we achter Carlos [Sainz] zaten, verloren we wat tijd. In de derde stint pushte ik opnieuw en voelde de auto best goed. Ik heb dus het gevoel dat het resultaat er slechter uitziet dan het daadwerkelijk is. Maar het is duidelijk dat we met name ten opzichte van Lando [Norris] nog altijd achterliggen."

Video: De langzame pitstop van Charles Leclerc in de Grand Prix van Hongarije