Leclerc: Laatste F1-races van dit jaar staan bij Ferrari in teken van 2023

Aan de vooravond van de Amerikaanse Grand Prix maakt Ferrari formeel nog kans op de constructeurstitel, maar iedereen in het scharlakenrood weet dat het slechts een mathematische kans betreft. Om dat kampioenschap een week langer in leven te houden, moet Ferrari meer dan achttien punten inlopen op Red Bull Racing in Austin. Het is zeer onwaarschijnlijk en zelfs dan gaat het slechts om uitstel van een onvermijdelijk resultaat. In werkelijkheid zijn beide hoofdprijzen vergeven en richt de Scuderia de blik al op 2023.

Gevraagd of de tweede plaats in het coureurskampioenschap nog een doel voor Charles Leclerc is, volgt er een veelzeggend antwoord: "Niet echt. Natuurlijk is het altijd aardig om tweede en derde te worden, maar mijn focus ligt daar niet op. Het gaat er vooral om dat we deze laatste vier races gebruiken zodat we volgend jaar echt voor de wereldtitel kunnen vechten. We willen deze Grands Prix aangrijpen om volgend jaar een beter team te zijn", laat Leclerc aan onder meer Motorsport.com weten.

Waar Leclerc de woorden 'beter team' in de mond neemt, is er op verschillende vlakken ruimte voor verbetering. "Het gaat om de totale uitvoering op zondag. Daar vallen inderdaad veel verschillende dingen onder. We hebben in de vorige race gezien dat bandenmanagement nog steeds een zwak punt is, dat de communicatie kan beter kan en de strategie en onze betrouwbaarheid ook. Op zaterdag zijn we vaak heel sterk, maar zondag valt het soms in duigen. Daarom moeten we proberen om volgend jaar ook op zondag sterker voor de dag te komen."

Ook technisch leren voor 2023

De laatste races gebruiken voor 2023 geldt niet alleen op persoonlijk vlak, niet alleen qua uitvoering dus. Ook technisch doet Ferrari dit. De verwachte motorwissel van Leclerc past er bijvoorbeeld naadloos in. Sinds 1 maart is de doorontwikkeling van de interne verbrandingsmotor al bevroren en mag er niet aan het pure vermogen worden gewerkt. Maar de betrouwbaarheid mag met toestemming van de FIA wel op orde worden gebracht en precies dat doet Ferrari. Een nieuwe specificatie van de interne verbrandingsmotor zou in de laatste races getest worden om te zien of de betrouwbaarheid daadwerkelijk beter is en er met agressievere motorstanden kan worden gereden.

Voor de auto an sich volgt Ferrari deze aanpak eveneens. Zo is er recent met verschillende vloeren getest en staan de noviteiten van bijvoorbeeld Japan in het teken van 2023. "Met die kleine upgrades proberen we dingen te begrijpen voordat we de ontwerpen voor volgend jaar echt afronden", legt Leclerc uit. Het moet voorkomen dat er in Maranello verkeerde afslagen genomen worden met de 2023-auto, hetgeen onder het budgetplafond zeer kostbaar kan blijken. "We willen dit jaar weliswaar afsluiten met goede resultaten, maar de focus ligt echt op volgend jaar. Het gaat er nu vooral om dat we beide dingen zo goed mogelijk combineren in de resterende races."