Leclerc voor Perez en Verstappen in tweede training GP van Azerbeidzjan

Nadat Sergio Perez de snelste tijd had gereden tijdens de eerste training, doken de coureurs om 16.00 uur Nederlandse tijd terug de baan op voor de tweede oefensessie. Aangezien het in Baku twee uur later is, was de baantemperatuur al aardig gezakt, waarmee de omstandigheden meer overeenkomen met die van de kwalificatie op zaterdag.

Carlos Sainz was als eerste op het circuit, maar het was Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc die in de openingsfase van de sessie de show stal door op de medium band rond te gaan in 1.43.806. De man uit Monaco was daarmee op dat moment fors sneller dan de rest. Sainz kwam nog het dichtst in de buurt, maar keek met een tijd van 1.44.274 al tegen een verschil van bijna een halve seconde aan. Lewis Hamilton, die vroeg in de training even op P1 mocht staan, kon zijn oren niet geloven toen hij van zijn engineer doorkreeg dat hij 2,3 seconden verwijderd was van de snelste tijd.

Bij de Red Bull-coureurs zou het gaspedaal niet veel later echter nog verder naar beneden gaan. Sergio Perez klokte na twintig minuten 1.43.931, waarmee hij op een tiende van Leclerc de tweede tijd reed, en Max Verstappen volgde daarna met 1.43.836, waarmee hij de tweede positie van zijn teamgenoot overnam en slechts 0.030 seconde langzamer was dan de Ferrari-coureur.

Leclerc ook rap op soft

De training was halverwege toen de eerste coureurs op de soft naar buiten kwamen. Leclerc verbeterde zich met meer dan een halve seconde naar 1.43.224. Sainz leek dicht in de buurt te gaan komen van die tijd, maar beleefde een momentje bij de zestiende bocht en brak zijn snelle ronde af. Perez ging op de rode band rond in 1.43.472 en zette zichzelf daarmee op P2. Op het moment dat Verstappen voor het eerst aanzette op de zachte compound, schoot zijn teamgenoot rechtdoor bij de vijftiende bocht, waardoor de Nederlander van zijn gas moest. Een volgende poging van de regerend wereldkampioen leverde niet meer dan 1.43.580 op, waarmee hij op drie tienden van Leclerc op P3 strandde.

Sainz zou uiteindelijk geen snelle tijd rijden op de soft, waardoor Fernando Alonso zijn kans schoon zag om de vierde stek in de tijdentabel over te nemen van zijn landgenoot. Pierre Gasly deed ondertussen goed mee met de zesde tijd, terwijl George Russell zijn Mercedes op P7 zette. Yuki Tsunoda was slechts twee honderdsten langzamer dan de Brit en daarmee goed voor P8, Esteban Ocon was negende en zat eveneens nog binnen een tiende van de Mercedes-coureur. Lando Norris, die aan het begin van de training rechtdoor schoot bij de derde bocht en daarna veel moeite had om zijn McLaren te keren, besloot de top-tien. Hij was echter al meer dan anderhalve seconde trager dan de mannen vooraan. Oud-kampioenen Sebastian Vettel en Lewis Hamilton eindigden kort daarachter op P11 en P12, terwijl Daniel Ricciardo nog achter Lance Stroll op de veertiende stek stond. Ondanks de snelle tijden was er aan het einde van de sessie nog wat onvrede bij Leclerc. De Monegask klaagde over zijn motor, maar kreeg van zijn engineer door dat alles in orde was.

Het Formule 1-weekend in Baku gaat zaterdag om 13.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training. De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan begint om 16.00 uur.

Uitslag tweede training F1 GP van Azerbeidzjan: