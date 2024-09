Met een tweede en derde plek op de vrijdag van de Formule 1 Grand Prix in Singapore is Ferrari goed begonnen aan het weekend. Vooral Charles Leclerc liet zien dat hij zijn topvorm uit Monza en Baku mee heeft genomen, want hij zat slechts acht honderdsten achter de snelste tijd van McLaren-coureur Lando Norris. Na afloop van de eerste twee trainingen in de Aziatische stadstaat laat de Monegask weten hoe zijn dag verliep.

"Het gevoel was goed, maar er is nog wat werk te verzetten", begint Leclerc bij Sky F1. "De auto voelde niet helemaal zoals ik graag had gewild. En dan wat is de weersverwachting?", vraagt hij zich af. Nadat verteld wordt dat het wisselvallig wordt antwoordt de 26-jarige rijder: "We moeten ons dus snel aanpassen. We kunnen daarom niet leunen op een goede vrijdag. Een goede vrijdag is altijd beter dan een slechte. Het is dus een goed startpunt, maar we moeten blijven pushen."

Leclerc is dus kritisch op hoe Ferrari er nu voor staat. Hij maakt zich vooral over een ding zorgen. "We moeten iets meer balans in de auto zien te krijgen. Als we dan op het gebied van rijden alles goed doen, dan ziet het er morgen goed voor ons uit", verklaart de zevenvoudig racewinnaar, die tegelijkertijd in de kwalificatie en race meer tegenstand verwacht. "Ik denk dat we er goed bij zitten, hopelijk verandert dat beeld morgen [zaterdag] niet, maar het zal me wel verbazen als onze voorsprong morgen net zo groot is. Ik bedoel, het gat tussen mij en de derde plaats [is groot]." Daarmee doelt hij op het verschil tussen hem en zijn teamgenoot Carlos Sainz. Laatstgenoemde was ruim een halve seconde langzamer.

Sainz: Mijn beurt om remproblemen te hebben

Over Sainz gesproken, de Spanjaard is niet blij na de vrijdag in Singapore. "We hebben dit seizoen vaker op vrijdag problemen met de remmen, en vandaag was het mijn beurt. In VT2 waren die problemen er constant, vooral in de cooldown- en outlaps waren de problemen groot. Dat helpt niet met het opbouwen van het vertrouwen", klaagt de Madrileen. "Als de problemen er niet waren, was onze snelheid uitstekend. Daar maak ik me voor morgen dus geen zorgen over."

Het heeft er voorlopig alle schijn van dat McLaren en Ferrari uit gaan maken wie er met de pole vandoor gaat, maar Sainz vlakt andere teams nog niet uit. "Red Bull en Mercedes houden de kaarten nog tegen de borst, dus ik denk dat we ons op mogen maken voor een interessant weekend", besluit de Ferrari-man.