Leclerc kijkt uit naar duels met nieuwe F1-teamgenoot Hamilton

Lewis Hamilton maakte al voor aanvang van het huidige F1-seizoen bekend eind dit jaar te vertrekken bij Mercedes om volgend jaar een nieuwe uitdaging aan te gaan bij Ferrari. Charles Leclerc laat weten geen enkel probleem te hebben met de komst van de zevenvoudig wereldkampioen en kijkt er zelfs naar uit. "Als je een zevenvoudig wereldkampioen bij het team hebt, is dat altijd goed nieuws", aldus de Monegask in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ten eerste omdat het superinteressant en motiverend voor me is. Superinteressant, omdat ik kan leren van een van de beste Formule 1-coureurs ooit. En motiverend omdat ik enorm gedreven ben om te laten zien wat ik in dezelfde auto tegen Lewis kan. Dus om deze twee redenen kijk ik er echt naar uit."

Een week voordat Hamilton zijn 'transfer' van Mercedes naar Ferrari aankondigde, tekende Leclerc zelf een nieuw contract bij de Scuderia. Hij was op dat moment op de hoogte van de komst van de Brit, maar zag dat niet als bedreiging voor zijn eigen positie. Leclerc zag dan ook geen enkele reden om zelf op zoek te gaan naar een andere werkgever. "Ik wist dat het een mogelijkheid was en dat het waarschijnlijk was, omdat beide partijen het wilden laten gebeuren, maar ik was er blij mee. Dat was genoeg voor mij. Ik heb ook niet naar details gevraagd, want ik heb niet het recht om dat allemaal te weten en ik wil het ook niet allemaal weten."

"Iedereen is altijd super-eerlijk tegen me geweest", prijst Leclerc de transparantie en doortastendheid bij Ferrari. "Als je een coureur als Lewis Hamilton bij het team haalt, is dat natuurlijk een sterk teken. Ik denk dat het van onze kant positief kan zijn en dat het een aantal extreem getalenteerde mensen naar het team kan brengen. Dus ik zag het als iets positiefs."

Waar criticasters zullen zeggen dat Leclerc met de komst van Hamilton vanaf 2025 niet langer de nummer één is van Ferrari, valt er ook wat voor te zeggen dat de 26-jarige coureur alles te winnen heeft bij deze nieuwe situatie. Verslagen worden door een zevenvoudig wereldkampioen zou voor de buitenwereld geen nederlaag zijn, terwijl het alleen maar legendarisch zou zijn als Leclerc zijn nieuwe teamgenoot om de oren rijdt. De Monegask is echter niet mee bezig met die rivaliteit. "Als coureur slaap ik even slecht of ik nu twee tienden achter Lewis zit of twee tienden achter iemand anders", legt hij uit. "Voor mij is het een pijn die ik elke keer voel als ik achter mijn teamgenoot zit. Je wil gewoon de eerste zijn, in welke situatie je ook zit. Toen ik met Seb [Vettel] reed, bijvoorbeeld, haatte ik het enorm als hij me versloeg. Ook al was het mijn eerste jaar bij Ferrari en wist ik dat hij veel ervaring had. In welke situatie je je ook bevindt, je haat het als je verslagen wordt."

