Na de Formule 1-kwalificatie in Zandvoort was Ferrari realistisch: Punten voor beide auto's was het doel. Uiteindelijk kan het team terugkijken op een goede Grand Prix, want Charles Leclerc werd derde en Carlos Sainz klom vanaf de tiende startpositie naar een vijfde plek. Vooral eerstgenoemde coureur had niet verwacht dat dit resultaat mogelijk was.

"Gisteren [zaterdag] werd me gevraagd of een podiumplaats mogelijk was en toen zei ik dat daar een wonder voor nodig was. En nu is dat gebeurd, dus het is een fijne verrassing", vertelt de tevreden Monegask in gesprek met Sky F1. "Ik ben blij, heel erg blij. Normaal gesproken ben ik niet tevreden met P3, maar nu ik van P6 kwam en we geen hoge verwachtingen hadden voor de race, mogen we heel tevreden zijn."

Een idee waar het goede resultaat vandaan komt, heeft Leclerc niet. Daarom roept hij het team op om alle data van de race grondig te analyseren. "Dat doen we ook na een slechte zondag, dus dat moeten we nu ook na een goede doen. Ik was niet alleen heel sterk, Carlos was dat ook. Het is duidelijk dat we met de auto wat goeds hebben gedaan, maar ik denk dat we als team daar nog geen duidelijkheid over hebben", onthult de Ferrari-rijder.

Sainz: Auto voelde op weg naar de grid al beter aan

Ook Sainz kende een prima race. De Spanjaard kwam op zaterdag niet Q2 uit, maar in de race klom hij zoals gezegd naar P5. "Na de kwalificatie was ik nog pessimistisch gezien hoe het weekend en de zaterdag verliepen, maar direct toen ik met de volgetankte auto naar de grid reed had ik al een beter gevoel dan gisteren met weinig benzine aan boord", verklaart de Madrileen tegenover onder andere Motorsport.com. "Ik dacht toen al dat er meer in zou zitten dan een P7 of P8 of als we het goed deden dat we dan achter de top zouden finishen. Ik kon nu snel door het middenveld heen en ik had de banden goed onder controle. Ik kon zelfs [Sergio] Pérez en [George Russell] in de tweede stint aanvallen om ze zo voorbij te gaan. Ik finishte zes, zeven seconden van een podium, terwijl ik vanaf P10 begon. Dus dit was goed."