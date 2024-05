Leclerc houdt rekening met sterk Mercedes F1: "Alles is mogelijk"

In de smalle straten van Monaco kroonde thuisheld Charles Leclerc zich op vrijdag tot de sterkste. Hij had vanaf de eerste ronden van de eerste vrije training de gang er al goed in zitten en zette in VT2 de toon met een ronde van 1.11.278. Hij was daarmee al sneller dan de poletijd van 2023, dus de Ferrari-coureur lijkt er alles aan te willen doen om zijn vloek van Monaco te verbreken.

"Op de mediums waren we echt sterk", zegt Leclerc na afloop van de vrijdagtrainingen. "Op de zachte band hadden we wat meer moeite om alles voor elkaar te krijgen. Er was de hele tijd veel verkeer, maar we hebben op dit moment een goede auto. Ik heb behoorlijk wat vertrouwen in de wagen."

Zo is de vrijdag dus goed begonnen voor Leclerc, maar hij houdt zijn team op scherp en waarschuwt dat de sterke start geen garantie is voor een succesvolle zaterdag. "Het is superbelangrijk dat we dit ritme in VT3 zien vast te houden, want dat hoort ook bij Monaco. Ik heb misschien iets meer risico genomen dan de rest vandaag, wat zich heeft uitbetaald. Maar het draait allemaal om de kwalificatie van morgen, dan gaat iedereen de limiet opzoeken." Voor nu is Leclerc hoe dan ook tevreden met de prestaties. "We hebben heel goed werk geleverd, maar nu moeten we ons blijven focussen op onszelf. Het was een positieve eerste dag."

Zelf gelooft Leclerc dat er nog wel meer in het vat zit, ook omdat zijn snelste ronde niet per se al zijn beste sectortijden combineerde. "Er zit wat meer snelheid in me als ik alles voor elkaar krijg, als je naar mijn drie sectortijden kijkt", legt de Monegask uit. "Er zit nog best wat rondetijd in als je die allemaal aan elkaar knoopt. Dat zal morgen dus de voornaamste focus zijn, maar laten we zeggen dat de performance en het gevoel er zijn."

Uiteindelijk was het niet Red Bull, maar Mercedes - en specifiek Lewis Hamilton - die nog het dichtst in de buurt van Leclerc kwam. De Brit was 0.188 seconde langzamer, maar Fernando Alonso en Max Verstappen gaven al een halve seconde toe. Of Leclerc verrast is door de snelheid van Mercedes? "We wisten bij aankomst dat alles mogelijk zou zijn. Zoals ik in 2021 al zei: we hadden niet per se een goede auto, maar de karakteristieken van de auto pasten goed bij Monaco en we waren snel. Dit weekend zien we er snel uit. Mercedes, dat sinds het begin van het seizoen worstelt, is ook heel snel dit weekend. Ik verwacht dus dat dat morgen ook het geval zal zijn. Lewis zat er de hele dag bij. We zullen morgen proberen alles te maximaliseren en de auto op pole te zetten", besluit de thuisheld strijdvaardig.

Video: Samenvatting van de tweede vrije training in Monaco