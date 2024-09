De afgelopen drie jaar ging de pole-position voor de Grand Prix van Azerbeidzjan naar Charles Leclerc, die daardoor een van de favorieten was om ook dit jaar de pole te veroveren. Zijn eerste run in Q3 was al goed genoeg geweest voor de pole, maar in zijn tweede en laatste ronde deed de Monegask er nog een schepje bovenop door de snelste tijd aan te scherpen naar 1.41.365. Het toonde opnieuw aan dat Leclerc zich thuis voelt op het 6,003 kilometer lange Baku City Circuit. "Dit is een van mijn favoriete circuits", stelt hij dan ook na het veroveren van zijn 26ste F1-pole. "Het was geen makkelijk weekend", doelt hij onder meer op het incident in de eerste vrije training. "Ik verloor geen vertrouwen want ik wist dat de snelheid er was, maar je moet dan wel weer de snelheid opbouwen."

Ook wijst Leclerc nog naar de problemen in VT2, waar het stuur niet helemaal symmetrisch afgesteld stond en in linkerbochten zwaarder voelde dan in rechterbochten. "We verloren dus weer een halfuur en ronden die je niet kunt inhalen", legt de Ferrari-coureur uit. "Ik maakte me geen zorgen, maar ik wist dat we tijd goed moesten maken - maar het tempo was er altijd al. In de kwalificatie draaide het tot aan Q3 alleen maar om zo ver mogelijk van die muren te blijven. In de laatste ronde ging ik er meer voor zitten en die ronde verliep heel mooi. De auto voelde echt goed aan. Het is fantastisch om op pole te staan."

Niet alleen Leclerc had een goede kwalificatie, ook teamgenoot Carlos Sainz zette een snelle rondetijd neer om naar de derde tijd te gaan. Daardoor starten beide Ferrari's achter elkaar op de 'schone' kant van de grid. Qua strategie kan Ferrari dus veel doen, ook doordat Piastri niet op steun van Lando Norris - die van P17 moet komen - hoeft te rekenen. "Laten we zeggen dat dit het beste is waar we op hadden kunnen hopen", zegt Leclerc. "Normaliter heb je op de even kant van de grid minder grip, dus je wil wel op P1 en P3 starten. Hopelijk kunnen we morgen het teamspel spelen en de race winnen, maar het wordt een lange race. In het verleden hebben we heel sterke kwalificaties gehad, maar hadden we een beetje moeite in de race. Dit jaar hebben we een sterkere raceauto, dus hopelijk kunnen we het morgen wel over de streep trekken", aldus de polesitter, die de Grand Prix van Azerbeidzjan nog nooit gewonnen heeft.