Leclerc hoopt dat Ferrari Verstappen op strategie kan pakken

Met een marge van 21 duizendsten van een seconde was Max Verstappen zaterdag in de kwalificatie sneller dan Charles Leclerc. Inhalen lijkt ook met de nieuwe auto’s niet eenvoudig te worden op Circuit Zandvoort, Leclerc zal daarom een wereldstart moeten maken om de Red Bull-rijder te pakken en iets van zijn achterstand in het kampioenschap goed te maken. De Monegask hoopt dat Ferrari kan profiteren van beide auto’s in de top-drie, Carlos Sainz begint namelijk vanaf de tweede rij aan de race. “Het is heel lastig om in te halen”, zegt Leclerc. “Ik hoop dat het net zo close is als tijdens de kwalificatie, hopelijk kunnen Carlos en ik spelen om Max onder druk te zetten.”

Leclerc dacht kort na de kwalificatie dat een gesplitste strategie voor beide Ferrari-rijders een optie is, maar moest de mogelijkheden nog met zijn team bespreken. Mercedes probeerde de Dutch Grand Prix vorig jaar ook te winnen door Lewis Hamilton en Valtteri Bottas op andere strategieën weg te sturen, maar Verstappen won destijds comfortabel. Ferrari wil zondag voor het eerst sinds half juli weer een race winnen, Verstappen heeft de afgelopen drie races een grote voorsprong opgebouwd in het kampioenschap. Sainz verwacht een race waarin de verschillen klein zijn. Hij houdt ook rekening met Mercedes.

“In Frankrijk en Oostenrijk hadden we op zondag de snelheid, nietwaar?”, zegt Sainz. “Hopelijk is het zo’n race waarin we Max onder druk kunnen zetten.” Gevraagd of Mercedes zich nog kan mengen in de strijd vooraan, gaat de Madrileen verder: “Ja, ik denk dat ze minstens zo snel als ons zijn in de race, ik denk ook dat ze rond de pitstops nog meedoen. Het wordt een mooi gevecht met in totaal vijf auto’s.”