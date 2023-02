Leclerc: “Verwacht dat we iets sneller zijn op rechte stukken”

De Ferrari F1-75 uit 2022 presteerde uitstekend in de bochten, maar kwam op de rechte stukken duidelijk tekort ten opzichte van de Red Bull RB18. De SF-23, het strijdwapen van Charles Leclerc en Carlos Sainz voor het Formule 1-seizoen 2023, zou beter moeten presteren qua topsnelheid.

Tijdens de testdagen in Bahrein, waar Ferrari meerdere vleugelpakketten uitprobeerde, bleek uit GPS-data in elk geval dat de SF-23 op de rechte stukken goed partij kan bieden aan Red Bull. In de snelle bochten lijkt de SF-23 nog wel tekort te komen ten opzichte van de RB19. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze cijfers niet alles zeggen, aangezien details over brandstofhoeveelheden, motorstanden en dergelijke niet publiekelijk bekend zijn.

Op de vraag van Motorsport.com of de enigszins veranderde ontwerpfilosofie van Ferrari tot een ander gevoel in de cockpit leidt, antwoordt Leclerc. “Dat doet het. Ik ga niet heel veel in detail treden, maar ik denk dat het op de juiste manier is gedaan. Volgens mij hebben we een wagen die minder luchtweerstand genereert, dus dat zou dit jaar beter moeten gaan. Het heeft ook wat andere karakteristieken veranderd. Al met al gaat het volgens verwachting, al moeten we nog wel de juiste afstelling vinden voor deze nieuwe karakteristieken.”

“Ik verwacht dat we iets sneller zullen zijn op de rechte stukken en het wellicht wat moeilijker hebben in de bochten”, blikt Leclerc vooruit op het seizoen, dat komend weekend van start gaat in Bahrein. “Na deze drie testdagen kan ik zeggen dat we nog steeds de sweet spot zoeken qua afstelling. Dus ik hoop dat er nog wat marge is en dat we de sweet spot nog niet hebben gevonden.”

Video: Leclerc aan het werk met de Ferrari SF-23 in Bahrein