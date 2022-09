Ferrari restaureert met Ferrari Classiche regelmatig historische Formule 1-auto's die tegenwoordig in privébezit zijn van onder meer verzamelaars. Recent werd een 312 F1 uit 1967 opgelapt door monteurs van het merk. Traditioneel volgt daarop een functionele shakedown op testcircuit Fiorano, die normaal gesproken wordt afgewerkt door GT-coureur en testrijder Luca Bertolini. De shakedown van de 312 werd echter verricht door Charles Leclerc, die zodoende in een F1-bolide van 55 jaar geleden mocht plaatsnemen.

Charles Leclerc stuurt de Ferrari 312 uit 1967 over het asfalt van Fiorano. Foto: Ferrari

De Ferrari 312 F1 werd in 1967 en 1968 door Ferrari ingezet in de Formule 1. De bolide werd ontworpen door Mauro Forgheri en geldt als een iconische auto, doordat het de eerste was die werd voor zien van een vleugel, die direct achter de roll bar werd gemonteerd. Met die auto reed Chris Amon tijdens de Belgische GP van 1968 direct naar pole-position. De Nieuw-Zeelander was ook een van de coureurs die racete in chassis 007, de wagen waar ook Leclerc in mocht stappen. De andere rijder die er in 1968 mee in actie kwam, was de Amerikaan Derek Bell.

Charles Leclerc in de Ferrari 312, waarvan de uitlaten een van de blikvangers zijn. Foto: Ferrari

De Ferrari 312 F1 beschikte over een zelfdragende carrosserie en werd uitgerust met dubbellaagse aluminium panelen op een stalen buizenframe. De krachtbron was een V12 met een openingshoek van 60 graden en een inhoud van drie liter. Het piekvermogen van 390 pk werd geleverd bij 10.000 toeren per minuut en lag achterin een auto die alles bij elkaar slechts 505 kilogram woog - een kleine 300 kilogram minder dan de bolide waarin Leclerc het F1-seizoen 2022 afwerkt. De wielbasis van 2.400 millimeter is overigens ongeveer een meter kleiner dan die van de F1-75.

Charles Leclerc neemt plaats in de Ferrari 312 op Fiorano. Foto: Ferrari