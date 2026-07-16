Leclerc: Het combineren van een "agressieve" rijstijl met de F1-auto’s van 2026 is de grootste uitdaging van dit jaar

Charles Leclerc is van mening dat de grootste uitdaging voor 2026 ligt in het combineren van zijn "agressieve” rijstijl met de eisen die de huidige Formule 1-auto’s stellen.

De Monegask zei dat hij zijn aanpak voor het Grand Prix- weekend in Groot-Brittannië enigszins had aangepast om het maximale uit zijn Ferrari SF-26 te halen, wat uiteindelijk leidde tot zijn eerste Grand Prix-overwinning van het seizoen – en zijn eerste sinds 2024.

Aangezien zowel de regelgeving voor de aandrijflijn als die voor het chassis voor dit seizoen ingrijpende veranderingen heeft ondergaan, bieden de auto’s de coureurs een heel andere rijervaring. Hoewel het beheer van de energie misschien wel de meest voor de hand liggende uitdaging is geweest – aangezien energiebeheer een belangrijk onderdeel is geworden van het besturen van de auto’s van dit jaar – heeft ook de lagere downforce een nieuwe aanpak noodzakelijk gemaakt.

Hoewel Leclerc nu met één overwinning elk op gelijke hoogte staat met teamgenoot Lewis Hamilton dit seizoen, ligt hij na het eerste derde deel van het seizoen 2026 een fractie achter op zijn meer ervaren teamgenoot – en hij wilde graag benadrukken dat dit te maken had met de formule als geheel, en niet omdat de Ferrari van nature beter bij Hamilton past.

"Ik denk niet dat het aan de Ferrari zelf ligt," zei Leclerc. "Ik denk dat het meer te maken heeft met deze generatie auto’s. Ik heb over het algemeen een vrij agressieve rijstijl.

"Ik denk dat dat een sterkte is geweest tijdens mijn carrière. Maar met deze auto’s moet je soms oppassen dat je niet te ver doorschiet, want dan is de terugval behoorlijk groot.

"Je kunt behoorlijk wat prestaties van de krachtbron verliezen als je niet efficiënt bent, als je niet op een zuivere manier gas geeft, als je de dingen gewoon niet constant doet.

"Dan wordt het een beetje lastig, want je krijgt te maken met heel andere uitdagingen: je snelheid bij het ingaan van de volgende bocht is anders, waardoor je rempunt verandert, en je moet je referentiepunten steeds opnieuw aanpassen, wat het heel, heel moeilijk maakt. Dus ik denk dat er wel een beetje van dat in zat.

"En daarnaast waren er gewoon een paar dingen die ik in Silverstone heb aangepast om me aan te passen aan deze generatie auto’s en om mijn rijstijl daarmee te verbeteren. Dat maakte het een stuk, ik bedoel, heel een stuk beter.

"Maar zoals ik in Silverstone al zei, dit is iets wat ik op meerdere circuits wil bewijzen. Ik ben erg blij met de raceoverwinning, maar één overwinning betekent niet dat alles nu in orde is en dat ik ontspannen ben. Er is dus nog veel werk aan de winkel om die vorm vast te houden en vooral dat gevoel te behouden.

"Als het gevoel er is, zoals ik al eerder zei, dan is het altijd zo geweest dat wanneer ik me goed voel in een auto, de rondetijden en de prestaties normaal gesproken vanzelf volgen."

Charles Leclerc, Ferrari Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Leclerc vervolgde en legde uit dat er niet per se één doorbraakmoment was waarop hij zich bewust werd van zijn problemen – maar dat hij wel een doorslaggevend bewijs vond tijdens een langdurige analyse van zijn gegevens na de sprintkwalificatie in Silverstone.

Hoewel hij de details liever voor zich houdt, zegt de Ferrari-coureur dat een poging om hier verandering in te brengen, nadat de parc fermé na de sprintrace weer was opengegaan, wel degelijk veel meer soelaas bood.

"Het is heel moeilijk te zeggen [waar het keerpunt lag], want het is niet zo eenvoudig als dat ene moment waarop je je realiseert wat je allemaal verkeerd hebt gedaan.

"Het is dus veel werk en een kwestie van proberen te begrijpen wat er in de gegevens ervoor zorgt dat ik me minder op mijn gemak voel in deze auto’s. Maar er was een moment op vrijdagavond in Silverstone waarop ik een detail zag.

"Ik dacht: ‘Oké, dit is heel moeilijk te kwantificeren, maar als ik dat toevallig zou veranderen en het meer naar mijn zin zou maken, dan zal mijn gevoel hoogstwaarschijnlijk een stuk beter zijn’. En toen ik dat op zaterdagmiddag deed, toen we de auto konden aanpassen, ging het een stuk beter. Dus ja, dat is een goede zaak.

"Helaas kan ik niet veel meer details geven. Dus ik weet niet of het wel zin heeft om het uit te leggen zonder de details te noemen, want op die manier slaat wat ik zeg nergens op.

"Maar ik wil wel zeggen dat het om heel fijne details gaat en dat het niet zo zwart-wit is als het misschien lijkt. Maar het was gaaf om te zien dat het zijn vruchten afwierp."