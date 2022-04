Leclerc steekt hand in eigen boezem: "Ik heb een fout gemaakt"

Charles Leclerc opende de kwalificatie als snelste in het eerste deel en bleef Max Verstappen met een halve tel voor in droge omstandigheden. In Q2 kwam de Monegask niet verder dan de vijfde tijd, maar meldde zich in het laatste deel weer vooraan. Leclerc bezette kort na de start van Q3 de eerste plek, tot Valtteri Bottas het feestje voor de Ferrari-coureur verstierde. Verstappen snelde naar pole-position kort voor code rood en kort daarvoor brak Leclerc zijn snelle ronde af vanwege een fout. Terwijl de marshals bezig waren de auto van Bottas weg te halen, begon de regen ook weer toe te nemen.

Met nog iets meer dan twee minuten op de klok leek een verbetering van zijn tijd er niet in te zitten, maar een poging werd logischerwijs wel gedaan. Lando Norris was kort na de hervatting de volgende die de bandenstapels opzocht en met nog veertig seconden te gaan was er voor Leclerc geen tijd meer om te verbeteren. Leclerc start de eerste sprintrace van het F1-seizoen zaterdag vanaf de tweede positie, achter polesitter Verstappen en voor de gecrashte Norris.

"Het was ontzettend tricky", trapt Leclerc af kort na de kwalificatie. "Helemaal op de slicks met al die natte plekken op de baan. Het ging dus voornamelijk om het zoveel mogelijk rondjes rijden en wachten op het derde deel van de kwalificatie. Daar moest toch echt alles samenkomen, maar dit maakt het nog frustrerender voor mij. In Q3 maakte ik vervolgens een verkeerde keus, juist toen het er om ging. Maar hier leer je ook weer van. Het is ook geen ramp verder. In de sprintrace is alles mogelijk en die dag daarna ook. Ik ga in ieder geval mijn uiterste best doen."