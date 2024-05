Leclerc had "alles te verliezen" in F1-kwalificatie Monaco

Het logische gevolg van die dominantie is volgens Charles Leclerc dan ook dat hij op Circuit de Monaco zijn derde Formule 1-pole pakte, voor McLaren-coureur Oscar Piastri en Ferrari-teamgeoot Carlos Sainz.

Leclerc was het hele weekend sterk. Weliswaar eindigde hij in de eerste vrije training nog als vijfde, maar dat had er vooral mee te maken dat Mercedes gokte op regen in de vrije training en daarom besloot Lewis Hamilton en George Russell al in VT1 een kwalificatierun op nieuwe zachte banden te laten doen. De overige teams en dus ook Ferrari bewaarden de snelste tijden voor de tweede sessie en van dat moment had vooral Leclerc de wind in de zeilen.

De 26-jarige Monegask pakte zaterdagmiddag dan ook niet geheel verrassend voor de derde keer in zijn F1-carrière pole in zijn woonplaats, maar Leclerc moest na afloop erkennen dat hij best wat druk had ervaren. "Ik ben natuurlijk heel blij dat de tweede en derde vrije training zo positief verliepen, maar als je zo'n goede VT2 en VT3 hebt dan ga je de kwalificatie in, in de wetenschap dat je alles te verliezen hebt. Als je dan geen pole-position pakt dan zet je jezelf compleet voor schut. De druk lag er dus behoorlijk op, maar het is ons gelukt en dat was heel mooi."

Pole man Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, viert feest bij aankomst in Parc Ferme Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Motorwissel

Ferrari besloot zaterdag voor de kwalificatie de krachtbron van Leclercs auto te vervangen. Dat maakte hem er niet rustiger op. Hij gaf toe dat hij wat gespannen aan de kwalificatie begon. "Er was [na VT3] een probleem met mijn motor en die werd op het allerlaatste moment gewisseld. Gelukkig had dat geen gevolgen voor mijn weekend."

Leclerc kende ondanks zijn razendsnelle pole geen vlekkeloze kwalificatie. In Q1 en Q2 werd hij 'slechts' vijfde en vierde. "In Q1 pakte ik een stuk sponsordoek [van de muur bij Mirabeau] op in een ronde die op dat moment vrij belangrijk was", aldus Leclerc. "Dat hield ons behoorlijk op. Toen we gingen pitten, haalden we dat stuk doek van de voorvleugel en gingen we weer verder. Dat was dus al lastig, want in de kwalificatie in Monaco wil je gewoon normaal rondjes kunnen rijden. Ik hoopte dat er daarna geen gele of rode vlaggen zouden komen. Gelukkig voor mij ging het goed. In Q2 hadden we meer moeite met de balans van de auto. Ik kon het juiste gevoel niet vinden. Maar in Q3 hebben we wat aanpassingen gedaan - vooral aan de voorvleugel. Ik vond het tempo terug en had vervolgens wat meer geluk in Q3."