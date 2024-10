Starten is niet de favoriete onderneming van Lando Norris, want vanaf pole verloor hij in bocht een de leiding voor de Formule 1 Grand Prix in Austin. De Brit zag eerst Max Verstappen passeren, waarna ook Charles Leclerc en Carlos Sainz voorbij gingen. Eerstgenoemde is de gevierde man in de openingsronde, want hij heeft de leiding te pakken. Sainz probeerde ook nog even langs Verstappen te gaan, maar dat slaagde niet.

Voor Lewis Hamilton is het alweer over. De Brit verloor op precies dezelfde plek als waar teamgenoot George Russell zaterdag crashte de macht over het stuur en kwam in de grindbak terecht. Einde verhaal voor de zevenvoudig wereldkampioen. Het hele weekend in Austin verliep dramatisch en dit kon er voor hem nog wel weer bij.

Video: Einde race voor Hamilton