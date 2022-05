Nadat Charles Leclerc en Ferrari heer en meester waren tijdens de vrije trainingen op vrijdag, ging Sergio Perez snelste voor Red Bull in de laatste oefensessie. Leclerc ging echter maar 0.041 seconde langzamer dan de Mexicaan, waarmee het verschil tussen Ferrari en Red Bull bij het ingaan van de kwalificatie zeer klein leek te zijn. Max Verstappen klokte intussen tijdens alle drie de vrije trainingen de vierde tijd.

Ferrari opent als sterkste

Aan het begin van de kwalificatie waren het Sergio Perez en Max Verstappen die achtereenvolgens naar de eerste stek in de tijdenlijst gingen. Charles Leclerc stuitte tijdens zijn eerste snelle ronde op verkeer en bleef daardoor aanvankelijk een halve seconde verwijderd van de Red Bulls. De baan verbeterde vervolgens rap, getuige een nieuwe snelste tijd van Fernando Alonso.

Perez keerde terug bovenaan met 1.13.292, alvorens Leclerc overnam aan de kop van de tijdenlijst. De Monegask ging rond in 1.12.939, waar hij vervolgens nog 1.12.569 van maakte. Carlos Sainz sloot aan op P2 met 1.12.616. Met nog 2,5 minuut raakte Yuki Tsunoda de vangrail bij de Nouvelle Chicane. De Japanner liep een lekke band op en kon zijn wagen terugbrengen naar de pits, maar niettemin werd er een rode vlag uithangen.

Na een korte code rood keerde een groot aantal rijders terug op de baan. Pierre Gasly, die eerder op de dag nog imponeerde door in VT3 de vijfde tijd te rijden, was net te laat bij start-finish en kon zodoende geen laatste snelle ronde rijden. De coureur van AlphaTauri zakte weg naar P16 en lag er daarmee uit, samen met Alexander Albon, die zijn Williams naar de vijftiende tijd stuurde, Lance Stroll, die tot zijn grote frustratie op de achttiende tijd bleef steken, Nicholas Latifi, die voorlaatste was, en Guanyu Zhou, die nog een seconde langzamer ging dan de Canadees.

Verstappen zoekende

Verstappen trapte het tweede deel af met 1.12.993, waar teamgenoot Perez daarna ruim onder ging met 1.12.059. Sainz en Leclerc reden respectievelijk 1.12.074 en 1.12.092, waarmee zij kort achter Perez op P2 en P3 plaatsnamen. Verstappen verbeterde zich vervolgens nog wel een paar keer, maar was met 1.12.353 nog drie tienden langzamer dan de Mexicaan.

Halverwege Q2 klom Leclerc naar P1 met 1.11.864. Perez meldde zich daarop binnen een tiende van de Ferrari-coureur door in 1.11.954 over de streep te komen. Bij terugkeer in de pits zag Leclerc het sein om naar de weegbrug te gaan over het hoofd. Hij zette zijn wagen verderop in de pitstraat stil, waarna zijn monteurs zijn kant op renden om hem terug te duwen naar de FIA-garage.

Bij het zwaaien van de vlag knokte Sebastian Vettel zich uit de gevarenzone. Yuki Tsunoda eindigde zodoende aan de verkeerde kant van de streep, terwijl Valtteri Bottas met de tweede Alfa Romeo op P12 strandde. Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Mick Schumacher waren de andere rijders die na Q2 klaar waren. Verstappen reed uiteindelijk nog een 1.12.117, waarmee hij net als in de trainingen vierde was.

Chaotisch slot

Leclerc ging als eerste naar buiten voor het sluitstuk van de kwalificatie. De thuisrijder noteerde tijdens zijn eerste run 1.11.376, waar Sainz, Perez en Verstappen vervolgens drie tienden van verwijderd bleven. Alonso was na de eerste runs best-of-the-rest op P5.

Met vijf minuten te gaan was Verstappen al vroeg terug op de baan voor zijn laatste run. De Nederlander verbeterde zich in zijn eerste snelle ronde niet en klaagde nadien over een gebrek aan grip. Norris ging wel harder en zette zich met 1.11.849 op de vijfde stek. De laatste minuut liep toen het fout bij de bocht voor de tunnel misging voor Perez. De Mexicaan gleed met de achterkant tegen de kunststof blokken en werd vervolgens geraakt door Sainz. Intussen was bovenaan Mirabeau een Alpine in de muur beland. De rode vlag werd uitgehangen, waarmee de pole voor Leclerc een feit was, terwijl Sainz zondag naast hem staat op de eerste rij. Perez en Verstappen moeten het in Monaco doen met de derde en vierde startplek. Norris bleef vijfde, terwijl Russell nog naar de zesde tijd was gegaan. Alonso, Hamilton, Vettel en Ocon maken de top-tien op de startopstelling zondag compleet.

De Grand Prix van Monaco start zondag om 15.00 uur.

De uitslag van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco