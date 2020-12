Leclerc bestraft voor incident in openingsronde GP van Sakhir

Er werd na de start flink geknokt op weg naar de vierde bocht. Perez, Verstappen en Bottas stevenden met zijn drieën naast elkaar op de rechterknik af, totdat de Nederlander eieren voor zijn geld koos en ertussenuit piepte. Leclerc zag zijn kans schoon en haalde de Red Bull-coureur in, waarna hij iets te gretig werd. De Ferrari-rijder wilde namelijk ook meteen een poging doen om binnendoor te duiken bij Perez, maar verremde zich zodat hij tegen de achterkant van de Racing Point tikte. Verstappen reed aan de buitenkant en moest rechtdoor om het incident te vermijden. De Nederlander ging met nog redelijk wat snelheid het grind op en eindigde in de baanafzetting. Leclerc parkeerde zijn SF1000 solidair naast de RB16.

De wedstrijdleiding liet tijdens de race weten het incident na afloop te zullen onderzoeken. Inmiddels is dit dus gebeurd. Na Leclerc te hebben gehoord en het incident vanuit verschillende hoeken te hebben bekeken, zijn de stewards tot de conclusie gekomen dat de Monegask de ellende in de eerste ronde heeft veroorzaakt. “Auto 16 remde te laat voor de vierde bocht, blokkeerde het rechter voorwiel en botste tegen Auto 11, die de normale racelijn volgde door de bocht”, laat de wedstrijdleiding in een statement weten. Leclerc heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor de volgende race, die over een week in Abu Dhabi plaatsvindt en tevens de laatste is van het seizoen. Daarnaast krijgt hij ook twee strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven, waardoor hij er nu drie in totaal heeft.

Perez kon na de botsing met Leclerc verder rijden, maar lag na een vroege pitstop wel helemaal achteraan. De Mexicaan knokte zich in het restant van de wedstrijd echter knap naar voren en ging er uiteindelijk zelfs verrassend met de overwinning vandoor, nadat Mercedes een enorme fout in de pits had gemaakt met de banden van George Russell en Valtteri Bottas.